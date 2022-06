Fut Fifa 22, Team of the Season Serie A: ci sono 4 rossoneri – FOTO

Il noto videogioco di fama mondiale, nella sua versione più famosa online con la modalità FUT, ha espresso i verdetti della stagione

Continuano i riconoscimenti in casa Milan. Dopo la vittoria dello scudetto, il premio di miglior giocatore della Serie A consegnato a Rafael Leao e diverse altre situazioni volte a rendere onore a calciatori e staff rossonero. Adesso ne arriva un altro per ben quattro giocatori, assoluti protagonisti di una annata che non verrà mai dimenticata.

In effetti, quella appena terminata, è stata una stagione che rimarrà per sempre negli annali del club. Per diversi motivi: perché è stato il diciannovesimo titolo italiano e dunque ne manca soltanto uno per la seconda stella, ma anche perché è stato il primo dopo ben undici anni e soprattutto perché può davvero rappresentare la rinascita rossonera dopo anni di agonia e delusioni. Tutto questo sarà possibile se continuerà il progetto ideato dalla dirigenza formata da Maldini, Massara, Moncada e Gazidis.

Sembra questa l’idea di RedBird Capital, il fondo americano nuovo proprietario della società che ha preso il posto di Elliott. Gerry Cardinale, che si è emozionato una volta entrato nel museo rossonero, ha intenzione di rendere il Milan nuovamente vincente anche a livello europeo e per farlo bisognerà investire parecchio sul calciomercato. Intanto però possiamo ancora goderci ciò che di straordinario si è fatto quest’anno grazie a riconoscimenti che continuano ad arrivare, questa volta dal mondo virtuale.

FUT 22 premia il Milan: da Maignan a Leao, il TOTS parla rossonero

Grandi notizie per i gamer di fede rossonera. Il noto videogioco EA Sports Fifa 22 ha reso noto il Team of the Season. In parole povere, la squadra di Serie A dell’anno. Pensate che addirittura ben quattro giocatori del Milan sono presenti in questa speciale formazione, ennesima testimonianza di quanto di buono è stato fatto in una stagione davvero super positiva.

I calciatori in questione sono i seguenti: Mike Maignan in porta, Theo Hernandez in difesa, Sandro Tonali a centrocampo e Rafael Leao in attacco. Forse questi sono i quattro milanisti che più di tutti hanno messo in atto il salto di qualità di questa squadra, e vengono così premiati da EA Sports. In questo modo, tutti i gamer del mondo, quando andranno a scartare i loro pacchetti, avranno la possibilità di trovarli nelle versioni speciali del Team of the Year. Per Maignan una valutazione complessiva di 92, mentre arriviamo addirittura a 95 con Tonali e Theo Hernandez. Impressionante l’overall di Leao: 97.