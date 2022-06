Maldini e Massara in aeroporto: viaggio di relax o di lavoro? – FOTO

I due dirigenti rossoneri sono stati fotografati all’aeroporto di Orio al Serio in compagnia delle loro mogli. Da capire il motivo di questo loro viaggio

Nuove avventura aspettano due dei grandi protagonisti dello scudetto del Milan. Il duo Maldini Massara, in attesa del rinnovo di contratto che dovrebbe formalizzarsi a breve, stanno per partire verso una destinazione, al momento, sconosciuta. Sono entrambi in compagnia delle rispettive signore e questo lascia dei dubbi sulla motivazione di questo viaggio.

Sarà un viaggio di lavoro o un po’ di relax meritato per il duo dirigenziale? La sessione estiva di calciomercato si prospetta infuocata e devastante, per cui possiamo immaginare che i due siano alla ricerca di un po’ di tranquillità prima di dare inizio alle operazioni. La famosa “quiete prima della tempesta”. Oppure potrebbe essere già questo un viaggio per incontrare agenti e società, con il supporto delle rispettive compagne a sostenerli e loro sì, a godersi un po’ di relax.

Fatto sta che Maldini e Massara hanno sempre dimostrato di tenerci al Milan. Con l’arrivo di RedBird c’erano stati un po’ di dubbi sulla loro permanenza, in particolar modo dopo le parole di Paolo rilasciate a La Gazzetta dello Sport in cui si diceva dispiaciuto per non essere ancora stato contattato da nessuno per discutere del suo rinnovo. L’incontro poi c’è stato con Gerry Cardinale, fondatore e CEO di RedBird, e tutto lascia presagire che presto verranno apportate anche le firme per un progetto, quello rossonero, che è soltanto all’inizio del suo exploit.