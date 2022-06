Sky – Pobega, il Milan ha già deciso: strada tracciata

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha preso la sua decisone su Tommaso Pobega. Il futuro del centrocampista è tracciato!

Dopo l’ufficialità sul cambio di proprietà, che ha visto RedBird Capital acquisire la maggioranza delle quote dell’AC Milan, la dirigenza rossonera si è subito fiondata sul mercato. C’è la grande esigenza di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e Maldini e Massara, in accordo con Pioli, sembrano già avere le idee chiare.

I giocatori nel mirino del Milan sono ormai noti. Botman, Zaniolo, Noa Lang, Charles De Ketelaere, Renato Sanches… Nomi che gravitano da tempo in orbita Milan, e quest’estate potrebbe rappresentare il momento più adatto per portarli in rossonero. Dei profili in entrata che andranno a sostituire gli uscenti.

Ma non soltanto acquisti. Per gli innesti da inserire nella nuova rosa, Maldini e Massara stanno valutando anche i diversi giocatori in prestito. Colombo, Caldara e Pobega, tra tutti, sono quelli che meritano maggiore attenzione. Per l’attaccante classe 2002, che ha passato l’ultima stagione alla SPAL, si prospetta un altro anno di gavetta. Magari, ma soltanto magari, in club di Serie A.

Per quanto riguarda Caldara, questo sembra ormai assolutamente fuori dai piani di Pioli. Si tenterà assai probabilmente la cessione a titolo definitivo. Il Venezia non è riuscito a salvarsi, e Mattia cercherà spazio in un altro club del massimo campionato. Passando a Pobega, invece, arrivano indiscrezioni molto interessanti.

Pobega, rinnovo e permanenza: il Milan crede in lui

Tommaso Pobega ha passato l’ultima stagione in prestito al Torino. Un prestito secco, che obbligherà il calciatore a far ritorno alla base quest’estate. Non che a Tommaso dispiaccia tornare in rossonero, anzi! Il suo sogno è sempre stato quello di affermarsi nella prima squadra milanista e diventarne artefice di successi.

Un sogno che, a quanto pare, potrebbe realizzarsi presto per il centrocampista. Nel campionato da poco terminato, Tommaso ha confermato le sue ottime doti, disputando una convincente stagione con il Torino. Il Milan è pronto a riaccoglierlo e ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro. Difatti, come riportato da Sky Sport, Pobega tornerà al Diavolo, stavolta per rimanerci. Stefano Pioli è convinto di inserirlo nella rosa della prossima stagione.

E c’è di più. Per lui subito pronto il rinnovo di contratto, che consoliderà sin dall’inizio il suo legame con il Milan. Nell’ultima stagione al Torino, Pobega ha avuto modo di sperimentarsi da mediano di un centrocampo a due, lo stesso tanto caro a Stefano Pioli. C’è la grande sensazione che Tommaso tornerà stavolta pronto per il gioco e le ambizioni dei rossoneri.