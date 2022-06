Calciomercato Milan, colpo Chelsea: si libera un obiettivo dei rossoneri?

Il tecnico del Chelsea ha fatto una precisa richiesta al suo club. Vuole l’esterno a parametro zero: potrebbe favorire il colpo del Milan

Il mercato del Milan non dipenderà soltanto dalla volontà di Maldini, Massara o più in generale di RedBird. Bisognerà capire anche quelle che saranno le possibilità che il mercato offrirà. Perché spesso si parte da un ragionamento di base ma le cose possono cambiare in corso d’opera. E molte volte questo accade anche nel calciomercato.

Il Milan ha una lista con tutti gli obiettivi di mercato, e separatamente siamo sicuri che Paolo Maldini abbia segnato anche quelli che sono i sogni del club, ovvero quei giocatori che tanto farebbe piacere avere in rossonero ma che al momento per questioni prettamente economiche rimarranno sogni. E’ ovvio che la società deve guardare in faccia la realtà e affondare il colpo per i calciatori che realmente possono fare al caso del progetto milanista.

Da Botman a Renato Sanches, passando per Origi, De Ketelaere e molti, molti altri. Più o meno fanno parte tutti quanti del ragionamento fatto sinora da Maldini e Massara. Ovvero calciatori giovani, di prospettiva, ma che devono essere abbinati ad altri più esperti e in grado di portare mentalità vincente all’interno dello spogliatoio del diavolo. Come detto in apertura però, questo è soltanto il progetto, che poi si potrà materializzare o meno. Capita tante volte che il mercato regali grandi sorprese e non possiamo nascondere che c’è nell’aria la sensazione che queste sorprese possano avvenire anche questa volta.

Tuchel può fare un favore al Milan

Secondo quanto riportato da talksport.com, Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, avrebbe chiesto al club di acquistare a parametro zero Ousmane Dembele, esterno offensivo attualmente in forza al Barcellona. Il giocatore è in scadenza di contratto e a breve potrà liberarsi a costo zero, una ghiotta possibilità che Tuchel non vuole lasciarsi sfuggire. I due hanno lavorato insieme già ai tempi del Borussia Dortmund.

Una situazione che in qualche modo potrebbe favorire il Milan. I rossoneri già da tempo hanno chiesto informazioni per quanto riguarda Ziyech e nelle ultime ore si è parlato anche di Pulisic. Entrambi sono di proprietà del Chelsea, ma è inevitabile che con il possibile acquisto di Dembele questi due potrebbero trovare meno spazio. Ecco che se l’affare dovesse concretizzarsi, Maldini e Massara potrebbero seriamente passare all’attacco per regalare, per davvero, un gran colpo di mercato a tutto l’ambiente rossonero.