Contatti avviati: Maldini prova a beffare Inter e Juventus

Dalla Spagna: il Milan avrebbe avviato i contatti per due grandi giocatori, obiettivi di Juventus e Inter. Ecco il punto della situazione

Sarà un’estate calda per il Milan. Le ansie per il passaggio di proprietà sono state spazzate via così come i dubbi legati al futuro di Paolo Maldini.

Il Direttore tecnico rimarrà in sella per rendere ancora più grande la squadra di Stefano Pioli. Ora il tifoso è sereno e consapevole che il Milan non potrà far altro che migliorare. Si gode l’estate con la certezza che sarà un calciomercato ricco di soddisfazioni.

I nomi che stanno circolando in questi giorni fanno sognare una squadra sempre più forte. Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono soprattutto profili giovani ma ormai il sostenitore del Diavolo ha imparato ad apprezzare questo tipo di calciomercato e non poteva essere altrimenti visti i risultati ottenuti. De Ketelaere, Noa Lang, Zaniolo sono tutti calciatori che hanno mostrato grande potenziale ma che devono ancora dare il meglio.

Il calciatore affermato, fatto e finito non sembra proprio essere il profilo cercato dal Diavolo salvo eccezioni come fu lo scorso anno Giroud.

Contatti con due big

Dalla Spagna, però, giunge voce di un interessamento da parte del Milan che avrebbe del clamoroso. I rossoneri, infatti, secondo El Nacional, che ha riportato dei colloqui con l’agente di Gavi, avrebbero avviato contatti anche con Pogba che con Lukaku.

Per quanto riguarda il belga non è un’idea nuova. Il centravanti è da tempo che viene accostato ai rossoneri ma la sua volontà, è nota, vuole tornare a vestire il nerazzurro e sta facendo di tutto per poterlo fare.

Il discorso è molto simile per il centrocampista francese, che però è un parametro zero. L’affare non prevederebbe costi di cartellino ma solo di commissioni e stipendio, non certo bassi. Anche in questo caso i rumors di mercato danno altre squadre in pole per il francese: Juventus e Psg.

I due colpi, che farebbero letteralmente impazzire i tifosi dell’Inter e dei bianconeri, sembrano davvero essere solamente delle suggestioni, che difficilmente troveranno conferme.