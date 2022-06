Il Milan chiama l’agente: clamoroso scippo al Barcellona

Il Milan sulle tracce di una delle stelle del Barcellona: servono 50 milioni di euro per portare in Italia il calciatore di Xavi

Clamorosa bomba dalla Spagna: il Milan starebbe pensando di strappare al Barcellona uno dei suoi giovani più importanti.

Il mondo rossonero è in fibrillazione per il calciomercato che finalmente è pronto a decollare. Lo sbarco in Italia di Gerry Cardinale ha di fatto aperto le danze. Stanotte Frederic Massara e Paolo Maldini hanno lasciato Milano insieme: tutto lascia pensare che si tratti di un viaggio di lavoro. Presto capire di cosa si tratta.

Nel frattempo sui giornali e siti sportivi si continua ad accostare al Milan tantissimi giocatori. L’ultimo nome finito in orbita rossonera è davvero clamoroso: secondo quanto riportato da El Nacional, il Diavolo avrebbe contattato Ivan de la Pena, l’agente di Gavi.

Il punto della situazione

Nelle intenzioni del Milan ci sarebbe quella di convincere il giovanissimo astro nascente del calcio spagnolo a venire in Italia. I rossoneri – si legge – sono consapevoli che servirà pagare la clausola di 50 milioni di euro per portarlo in Serie A.

La situazione andrà seguita con attenzione anche perché il contratto di Gavi con i blaugrana scadrà solamente tra poco più di un anno, il prossimo 30 giugno 2023. Senza un accordo, un addio sarebbe davvero inevitabile

Un acquisto come quello di Gavi farebbe capire a tutti la forza economica della nuova proprietà e allo stesso tempo darebbe continuità ad un progetto, che porta la firma di Maldini e Massara, che guarda ai giovani di grandissima qualità, in giro per il mondo.