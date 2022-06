Juan Jesus, commento ironico contro il Milan: “L’ha fatta Pioli, dai…” – FOTO

Commento assolutamente evitabile quello del difensore del Napoli sotto il post pubblicato su Instagram da La Gazzetta dello Sport

Un detto antico recita: “La volpe che non arriva all’uva, dice che è acerba…”. Questo detto si è materializzato nelle scorse ore su Instagram, quando il calciatore del Napoli, Juan Jesus, ha scatenato l’inferno con un commento che si poteva risparmiare. I tifosi del Milan non hanno particolarmente apprezzato le parole del difensore brasiliano, anzi, tutt’altro.

Nessuno ad inizio stagione aveva pronosticato il Milan campione d’Italia, ed invece è successo. Ancora oggi molti faticano a crederci, soprattutto chi non ci sperava. Parliamo di coloro che fino alla fine hanno sperato di sottrarre il tricolore ai rossoneri, quindi in particolar modo interisti e napoletani. Entrambi i club, ma anche le rispettive tifoserie, proprio non riescono a digerire il risultato maturato sul campo e continuano a pensare che si sia trattato solamente di un colpo di fortuna.

Ma siamo sicuri che sia proprio così? Noi, onestamente, abbiamo qualche dubbio. Perché è vero, il Milan non era la favorita per lo Scudetto, ma ci ha sempre creduto. Ed il fatto che nessuno la dava per vincente ha alzato ancor di più le ambizioni della squadra di Pioli, che nella fase finale del campionato, quella più delicata, ha dimostrato ampiamente di essere la più forte. Contano i fatti, le parole lasciano il tempo che trovano.

Di questo dovrebbe farsene una ragione, a quanto pare, anche Juan Jesus, difensore del Napoli. Qualche ora fa, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato sul suo canale Instagram la formazione dell’anno di Serie A. Tanti rossoneri presenti: addirittura 7 su 11! Ci sono Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Calabria, Tonali, Leao e Giroud. Questa dominanza rossonera non è andata giù a Juan Jesus, che ha commentato il post in maniera risentita.

“Questa formazione l’ha fatta Pioli…” – Juan Jesus fa infuriare i milanisti

Un’uscita a vuoto, anche se probabilmente il suo voleva essere un commento simpatico. Tanti like ma anche tanti commenti negativi nei suoi confronti, e la sua frase è diventata in poco tempo virale. “Questa votazione l’ha fatta Pioli, dai…”, dice Juan Jesus.

I tifosi del Milan non hanno gradito, come inevitabile che fosse. Può essere che Juan Jesus ritenesse opportuno anche il suo inserimento nella formazione migliore della Serie A, magari proprio al posto di Fikayo Tomori… ma sì, forse, in un mondo parallelo molto lontano.