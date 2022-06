Maglia Milan 2022-23: il dettaglio tricolore che fa impazzire i tifosi – FOTO

Arrivano conferme su quella che sarà la prima maglia del Milan scudettato della stagione 2022-2023, sempre realizzata da Puma.

Di solito la Puma, sponsor tecnico del Milan ormai da quattro anni, aveva abituato i tifosi a svelare la prima maglia della nuova stagione già al termine di quella precedente.

Quest’anno, per motivi di competizione, con tanto di lotta Scudetto in atto, il Milan ha preferito posticipare tale evento. Tenendo così ancora nascosta ufficialmente la presentazione della nuova maglia da gara rossonera. Quella che verrà indossata nelle gare casalinghe della stagione 2022-2023.

Tanta l’attesa da parte dei tifosi, soprattutto per la presenza dopo 11 anni del tricolore Scudetto, vinto meritatamente due settimane fa. Intanto Footyheadlines.com, punto di riferimento per le indiscrezioni sulle maglie da calcio, ha confermato le precedenti testimonianze sulla maglia del Milan.

Predominanza del nero, il tricolore sarà al centro del petto

Le ultime conferme mettono in chiaro un cambio di tonalità, o meglio di struttura dei colori della maglia rossonera. Che sarà ovviamente a strisce verticali, come da tradizione, ma poste in maniera diversa rispetto a quella dell’ultima annata.

Il colore predominante sarà il nero, anziché il rosso come nel 2021-2022. Le strisce torneranno alla loro classica forma e dimensione omogenea, mentre nell’ultima e fortunata annata avevano consistenze diverse, passando da dimensioni più sottili ad altre maggiormente allargate.

Le bande non prenderanno forma su tutta la maglia, bensì partiranno dal petto e termineranno qualche centimetro prima del fondo della divisa, mentre il nero resterà come base evidente. Il dettaglio che fa impazzire i tifosi è il lato della manica tricolore, con il richiamo alla bandiera dell’Italia. Un’idea di Puma che sarebbe stata adottata a prescindere dalla vittoria dello Scudetto.

Il logo tricolore del titolo appena vinto apparirà invece al centro del petto, lasciando ai due lati il logo Puma e lo storico stemma del Milan. Dunque ci sarà molto bianco-rosso-verde nella maglia dei campioni d’Italia.