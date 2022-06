Milan, il calendario della prossima stagione: le date da agosto a novembre

Il Milan campione d’Italia già conosce a grandi linee il calendario della prossima stagione, la cui programmazione sarà inevitabilmente condizionata dal Mondiale in Qatar previsto tra novembre e dicembre

Sarà una stagione anomala, unica nella storia del calcio europeo, quella che comincerà ufficialmente il prossimo 1 luglio. La collocazione del Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre, inevitabilmente, condizionerà la programmazione d tutti i campionati, di Champions, Europa e Conference League.

Il Milan si radunerà nella prima settimana di luglio a Milanello e sarà a ranghi completi a metà mese quando si aggregheranno alla squadra anche i calciatori impegnati con le Nazionali a giugno. I rossoneri hanno fissato solo un’amichevole (il 16/7) contro il Colonia in Germania. Non si conoscono, al momento, i successivi impegni del Milan che sosterrà anche una settimana di allenamenti in Austria.

Ci sarà poco tempo per preparare la nuova stagione. A differenza di quanto accaduto nelle scorse annate, a causa del Mondiale di mezzo, la Serie A entrerà nel vivo già tra agosto e settembre mentre la Champions League condenserà la prima fase a gironi in due mesi con impegni maggiormente ravvicinati tra una giornata e l’altra. Ma andiamo con ordine.

Milan, le date della Serie A fino al Mondiale

La Serie A 2022-23 comincerà quando gran parte degli italiani sarà in vacanza ovvero nel weekend tra il 13 e il 14 agosto. Nello stesso mese ci saranno altri tre turni. Altrettanti sono previsti a settembre con la pausa delle Nazionali, di solito prevista a inizio mese, posticipata di due settimane per la Nations League. Tour de force a ottobre e novembre prima dello stop previsto il 13 novembre per il Mondiale. Si tornerà in campo il 4 gennaio.

Champions League, tutto in due mesi

La fase a gironi della Champions League si articolerà in meno di due mesi dal 6 settembre al 2 novembre. Conclusione, dunque, con un mese di anticipo rispetto al solito. Da febbraio, poi, la programmazione delle coppe europee, con i match a eliminazione diretta, seguirà il consueto calendario fino alle finali di maggio-giugno

Di seguito il riepilogo completo delle date degli impegni del Milan nella prima parte di stagione

Agosto

13-14 agosto: Serie A

20-21 agosto: Serie A

27-28 agosto: Serie A

30-31 agosto: turno infrasettimanale Serie A

Settembre

3-4 settembre: Serie A

6-7 settembre: prima giornata Champions League

10-11 settembre: Serie A

13-14 settembre: seconda giornata Champions League

17-18 settembre: Serie A, l’ultima prima della pausa per le nazionali

Ottobre

1-2 ottobre: Serie A

4-5 ottobre: terza giornata Champions League

8-9 ottobre: Serie A

11-12 ottobre: quarta giornata Champions League

15-16 ottobre: Serie A

22-23 ottobre: Serie A

25-26 ottobre: quinta giornata Champions League

29-30 ottobre: Serie A

Novembre

1-2 novembre: ultima giornata Champions League

5-6 novembre: Serie A

8-9 novembre: Turno infrasettimanale Serie A

12-13 novembre: Serie A, ultimo turno prima dello pausa fino al 4 gennaio