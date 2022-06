Sky – Milan, l’undici del mercato: la formazione degli obiettivi rossoneri

Sky Sport ha ipotizzato una formazione composta da soli obiettivi di mercato, giocatori rientrati da prestiti e riscattati: cambierebbe tutto

Che il Milan abbia intenzione di candidarsi seriamente ad un ruolo da protagonista nella prossima sessione del calciomercato, questo lo si era già capito. A maggior ragione adesso, con l’arrivo del nuovo fondo americano RedBird Capital nel ruolo di proprietario e con il rinnovo di contratto di Maldini e Massara ad un passo. Quanti obiettivi per il duo dirigenziale!

I tifosi rossoneri sono stati abituati negli anni scorsi a sentire durante l’estate davvero tantissimi nomi, poi però alla fine se ne sono concretizzati sempre molto pochi. Da un paio di anni la situazione è cambiata. Al timone c’è una dirigenza seria e diligente, con un progetto in mente che sta già portando i suoi frutti. Difficilmente si faranno colpi stellari, ma la società lo ha sempre dichiarato. Si punta perlopiù quei giocatori giovani ma di grande prospettiva, e qui l’occhio di Maldini e Massara può giocare un ruolo determinante.

In realtà lo è già stato stato quando ad esempio hanno portato a Milano i vari Theo Hernandez, Tomori, Maignan, Tonali. E pare che abbiano intenzione di fare le stesse cose anche adesso. Da Botman a Renato Sanches, passando per Berardi. Da ricordare che alcuni acquisti il Milan li ha già fatti. C’è Pobega, da sempre nel vivaio rossonero, che tornerà a Milanello dopo il prestito al Torino e verrà valutato in ritiro. Da non dimenticare nemmeno Yacine Adli, sarà lui la vera scommessa della stagione che verrà. Attendendo l’ufficialità per Divock Origi…

Milan, quanti obiettivi: così tanti che si potrebbe creare una formazione…

Seguendo questo ragionamento, la redazione di Sky Sport ha ipotizzato una formazione composta da soli obiettivi di mercato, giocatori rientrati da prestiti e riscattati. Mancherebbero soltanto il terzino sinistro e il portiere. Sono praticamente le uniche zone di campo in cui il Milan non interverrà sul mercato, avendo già Theo Hernandez e Maignan. Poi chissà, qui siamo abituati a tutto…

Partiamo dalla difesa, dove pare ovvio ormai il riscatto di Florenzi. Bremer e Botman sono gli obiettivi per il ruolo di centrali. A centrocampo, oltre a Pobega e Adli, chissà che non possa materializzarsi il sogno chiamato Renato Sanches. In avanti, aspettando Origi, sugli esterni sono stati inseriti De Ketelaere e Berardi. E pensare che, volendo, ci sarebbe potuta essere anche una lunga panchina di obiettivi…