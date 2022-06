“E’ il Milan?”, il sorriso di Botman che vale più di mille parole – VIDEO

Intervistato da ESPN durante il ritiro con la nazionale olandese, Sven Botman si è lasciato andare forse in maniera definitiva: chiaro segnale

Da tempo ormai si parla di Sven Botman nei radar del Milan. Il difensore che attualmente milita nel Lille è in cima alla lista redatta da Maldini e Massara per la rosa rossonera della prossima stagione. In realtà già da gennaio l’olandese è nei pensieri del diavolo, ma l’affare adesso sembra potersi concretizzare una volta per tutte.

L’accelerata è arrivata subito dopo la chiusura del mercato invernale. Lì Botman sembrava davvero ad un passo, poi un leggero rallentamento nella trattativa tra le parti, tant’é che si è pensato ad un possibile ritorno di fiamma per Bremer. Ma in realtà i colloqui con il Lille non sono mai cessati, tutt’altro, ora sembra arrivato il momento della chiusura definitiva.

Il sorriso di Botman in questa intervista realizzata da ESPN dice tutto. Ha parlato dei rumors di mercato e alla domanda sul Milan, ha preferito non rispondere. Ma in realtà lo ha fatto eccome, attraverso una comunicazione non verbale che fa capire davvero tante cose. E’ bastata una smorfia con le labbra, tramutatasi poi in vera e propria risata. Possiamo dire, non con certezza ma quasi, che molto presto Sven diventerà a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Nel video che vi proponiamo al termine di questo articolo capirete il perché.

Botman conferma tutto: “La trattativa è in corso”

Raggiunto da ESPN nel ritiro con la nazionale olandese, Sven Botman ha parlato dei colloqui tra il Lille e la società che vorrebbe acquistarlo: “Ci stiamo lavorando. Certo, è difficile separare le cose. Soprattutto per me, dato che sento parlare di questa vicenda ormai ogni giorno. Le trattative sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima dell’inizio della preparazione”.

Fin qui potrebbe rimanere il dubbio tra Milan e Newcastle, ovvero i due club che vorrebbero acquistarlo. Poi però la giornalista fa una domanda ben precisa: “E’ il Milan la società con cui state trattando?”. Qui Botman non riesce più a trattenersi e sorride vistosamente, lasciandosi andare poi ad una risata. Più chiaro di così, non sarebbe potuto essere l’olandese. Ricordiamo che c’è già l’accordo tra il diavolo e l’agente del calciatore, restano da limare alcuni dettagli con il Lille. E come abbiamo già specificato nel titolo, questo è un sorriso che vale più di mille parole.