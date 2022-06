Milan, nuovi contatti con il Sassuolo: sondaggio per un nome a sorpresa

I rossoneri sono alla ricerca di un po’ di qualità sugli esterni d’attacco: con il club neroverde si valutano diverse operazioni

La prima fase del mercato è iniziata. La sessione estiva non ha ancora preso il via ufficialmente ma i club iniziato ad avviare i colloqui per sondare la fattibilità di alcune operazioni.

Ci sono ancora da risolvere alcune questioni riguardo rinnovi e riscatti, ma il Milan ha l’obbligo di muoversi per tempo nel tentativo anticipare la concorrenza per gli obiettivi primari. Maldini e Massara sono mossi bene con l’operazione Origi per l’attacco, ma adesso devono lavorare su tutti gli altri reparti che necessitano di alcuni innesti.

Un innesto serve sicuramente sulla trequarti. Si cerca un esterno d’attacco, un giocatore che sia in grado di garantire un apporto offensivo importante in termini di gol e assist. La richiesta è stata esplicita da parte di Pioli e la dirigenza ha puntato diversi obiettivi che racchiudono queste caratteristiche. Non c’è solo il belga De Ketelaere del Bruges, sul taccuino: si guarda anche in Italia, in particolare al Sassuolo.

Non solo Berardi: i rossoneri sondano anche Traoré

A riportare la notizia è Manuele Baiocchini. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha dichiarato in merito: “Il Milan segue Berardi. I rossoneri vogliono un giocatore in quella zona di campo e non è detto che Messias venga riscattato. E’ seguito dal Monza di Galliani. Berardi sta bene al Sassuolo ma vuole fare un salto di qualità nella sua carriera. Non c’è solo il Milan su di lui”.

Baiocchini ha poi lanciato l’indiscrezioni sull’interesse del Diavolo per un altro fantasista del club emiliano “La dirigenza rossonera, sempre al Sassuolo, ha chiesto informazioni in maniera interessata per Traore. Si tratta di un giocatore giovane e duttile, il suo prezzo però è alto, con i neroverdi che chiedono 30 milioni. Questa valutazione fatta dal Sassuolo ha spaventato un po’ il Milan, che sta sondando diversi profili sul mercato”.