Milan, obiettivo sponsor: RedBird vuole grandi introiti da Puma ma non solo

Puma continuerà ad essere lo sponsor tecnico rossonero. Decisiva la vittoria del campionato, rinnovo a cifre incredibile: che incasso per il Milan

La partnership tra Milan e Puma destinata a proseguire ancora per molto tempo. E’ questo quello che filtra da Milanello, con la nota azienda pronta a rinnovare a cifre davvero incredibili. Tutto questo permetterà una visibilità ancor maggiore alla società rossonera, che adesso inizia a fare la voce grossa anche dal punto di vista economico.

Negli scorsi mesi questo rinnovo non sembrava poi così scontato. Decisiva la vittoria dello Scudetto ma non solo. Probabilmente Puma si è resa conto che il club, con RedBird, è in ottime mani (non che prima non lo fosse) ed ora pensa seriamente che questa collaborazione potrà fruttare molto di più in termini economici. Ecco perché la decisione di raddoppiare la cifra di sponsorizzazione in favore del Milan, che arriverà a guadagnare un importo monstre.

Notizia davvero molto importante perché il Milan continuerà ad avere Puma come sponsor e che vedrà fruttare non poco alla società. Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni, una delle priorità di Gerry Cardinale è quella di rinnovare le sponsorizzazioni ad una cifra importante. A quanto pare sta per riuscirci con Puma e presto potrebbe intavolare una trattativa anche con Fly Emirates.

Nella gestione di una società, non conta soltanto essere bravi a fare acquisti. Quello è compito di Maldini e Massara nel Milan, ma è importante anche saper stipulare accordi di sponsorizzazione che permettano al club di ricevere introiti anche da altri fronti, non solo dal calciomercato. E in questo il nuovo Milan vuole subito attivarsi, parlando con Puma e non solo. E’ questa la giusta strada da seguire, se l’intento è davvero quello di tornare a fare la voce grossa pure in ambito europeo.