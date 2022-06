Calciomercato Milan, ci prova davvero: “Farà un’offerta”

Da Pedullà arrivano indiscrezioni che riguardano Zaniolo e De Ketelaere, due giovani talenti che Maldini e Massara hanno messo nel mirino per rinforzare la squadra.

I tifosi rossoneri hanno grandi aspettative sul calciomercato in entrata e sperano che la dirigenza piazzi alcuni colpi importanti soprattutto nel reparto offensivo. Sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli dovrebbero arrivare degli innesti di qualità.

Il Milan ha diversi nomi della propria lista dei potenziali rinforzi. Dentro ci sono anche quelli di Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere. Il gioiello della Roma ha un contratto che scade a giugno 2024 e senza rinnovo lascerà la capitale. Il club giallorosso è disposto a venderlo, ma chiede parecchi soldi. Il belga costa meno, ma si tratta di un’altra operazione difficile.

Calciomercato Milan: novità su Zaniolo e De Ketelaere

Il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia ha dichiarato che il Milan presenterà un’offerta per Zaniolo. Sullo sfondo c’è anche la Juventus, che da tempo ha messo gli occhi sull’ex Inter. Per quanto riguarda De Ketelaere, si tratta di un profilo che resta in quota.

Bisogna attendere i prossimi giorni per capire gli sviluppi su queste due piste di mercato. La stella della Roma sarebbe un buonissimo innesto per la fascia destra offensiva rossonera. Può anche giocare più internamente e ha qualità che si sposerebbero bene con il credo calcistico di mister Pioli. Lo stesso possiamo dire di De Ketelaere, che può agire sia da trequartista che da attaccante. Il 21enne dell’Anderlecht ha un prezzo inferiore: 30-35 milioni contro i 45-50 del collega.