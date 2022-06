Milan, sorteggio calendario Serie A: decisa la data, è ufficiale

Milan, stabilita la data del sorteggio del calendario. Per i rossoneri e le altre squadre di Serie A sarà, di fatto, l’inizio della nuova stagione

Sono passate due settimane dal trionfo contro il Sassuolo che ha regalato al Milan il 19esimo Scudetto nella storia del club. Una vittoria indimenticabile cui è seguito il passaggio di proprietà a Red Bird e l’inizio, ufficioso, del calciomercato con i vari rumors sulle trattative vere o presunte in entrata e in uscita.

Il calciomercato sarà uno dei leitmotiv dell’estate calcistica che, negli anni, ha in un altro evento, uno dei momenti clou e più attesi dai tifosi. Ci riferiamo al sorteggio del calendario della Serie A, un appuntamento al quale il nostro campionato arriva quasi sempre per ultimo rispetto alle altre top leghe europee che, di fatto, lo ufficializzano subito la conclusione della stagione precedente.

Quest’anno però sarà diverso. La Serie A 2022-23, complice la pausa di due mesi in autunno-inverno, per il Mondiale del Qatar, comincerà prima rispetto alle scorse stagioni (la prima giornata è prevista il weekend del 13-14 agosto), eventualità che impone necessariamente di anticipare il sorteggio del nuovo calendario.

A riguarod la data dell’evento è stata già comunicata in seguito all’Assemblea della Lega di Serie A che si è tenuta oggi a Milano con l’ingresso dei tre club neopromossi ovvero Lecce, Cremonese e Monza.

Serie A, la data del sorteggio del calendario 2022-23

Il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23 si terrà venerdì 24 giugno. Al momento, è stata sancita solo la data e non si conoscono ulteriori dettagli sulla sede dell’evento, sull’orario e sui dettagli della trasmissione in diretta tv. Quel giorno, comunque, sapremo tutti gli impegni delle 20 squadre di Serie A, attese da un vero e proprio tour de force tra il 13 agosto e il 13 novembre, data quest’ultima in cui il campionato si interromperà per il Mondiale prima di riprendere il 4 gennaio 2023. Saranno 14 le giornate di campionato previste in tre mesi cui debbono aggiungersi anche gli impegni europei per le squadre partecipanti a Champions, Europa e Conference League.

Alla stregua di quanto avvenuto lo scorso anno, anche nel prossimo campionato sarà riproposto il calendario asimmetrico con match distribuiti in maniera differente tra andata e ritorno. Se il regolamento per il sorteggio sarà quello degli anni scorsi, il Milan disputerà la prima partita di campionato in casa. Un anno fa, Leao e compagni esordirono a Genova, con lo 0-1 contro la Sampdoria. Decisivo il gol di Diaz.