Romagnoli, la bomba di Di Marzio: “Inserimento clamoroso”

Indiscrezione clamorosa lanciata da Di Marzio per il futuro di Romagnoli. Una svolta inattesa e davvero incredibile potrebbe verificarsi nelle prossime ore.

Alessio Romagnoli non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Non ha trovato l’accordo con il club per proseguire: i rossoneri hanno ritenuto troppo alte le sue richieste, e l’obiettivo era quello di abbassare il suo attuale stipendio, il più alto – a lordo – della rosa. Niente da fare, però: l’offerta al ribasso del Milan non è stata accettata. Dopo Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, anche il capitano è pronto a salutare a parametro zero.

Ma quale sarà il futuro di Romagnoli? L’affare con la Lazio sembrava ormai cosa fatta, quasi inevitabile. Lui da sempre tifoso biancoceleste, Sarri suo estimatore da tempi non sospetti. Ma la trattativa con Claudio Lotito non è ancora arrivata ad una svolta. C’è ancora distanza fra la domanda e l’offerta, così l’affare rischia di saltare clamorosamente. E questo chiaramente consente ad altri club interessati di inserirsi e di provare a cambiare la carte in tavolo. L’indiscrezione lanciata da Di Marzio a Calciomercato – L’Originale ha davvero del clamoroso.

Dove va Romagnoli: opzione incredibile

Secondo quanto riportato dal noto giornalista, esperto di calciomercato, ad inserirsi nella corsa ad Alessio Romagnoli a parametro zero ci sarebbe il… Monza. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi fanno sul serio: l’idea è di costruire una squadra che possa salvarsi tranquillamente e, perché no, puntare ad un posto in Europa. Si parla di un budget di mercato da 150 milioni. L’ex ad rossonero si sta già muovendo e adesso ragiona su questo possibile incredibile acquisto a zero.

In difesa sembra già ad un passo Andrea Ranocchia, anche lui liberatosi a zero dall’Inter dopo tanti anni. Inoltre, Galliani sarebbe davvero vicino anche ad Antonio Candreva, per circa un milione. Con Romagnoli sarebbe un colpo davvero pazzesco. In coppia con Ranocchia formerebbe un duo da zona Europa e di assoluto valore. Per adesso su Romagnoli non si registrano altri interessamenti: la Lazio, per forza di cose, resta la favorita, ma attenzione al Monza che sogna in grande. Galliani lo portò al Milan nell’estate del 2015 – per 25 milioni di euro -, sotto esplicita richiesta di Sinisa Mihajlovic.