Sky – Italia-Bulgaria, possibile chance per il rossonero dal primo minuto

Occasione da titolare per il difensore del Milan, che vuole convincere definitivamente il commissario tecnico, Roberto Mancini. Ci proverà stasera

Stasera l’Italia tornerà in campo per la seconda giornata del girone di UEFA Nations League. Gli azzurri, che nel primo turno hanno pareggiato con la Germania con il risultato di 1-1, affronteranno la Bulgaria del ct italiano Rossi allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. Un po’ di turnover per Mancini, probabilmente partiranno dalla panchina sia Tonali che Florenzi.

I due hanno giocato dal primo minuto la sfida con i tedeschi di qualche giorno fa e oggi dovrebbero riposare. Roberto Mancini potrebbe invece scegliere un altro calciatore rossonero, che cerca la consacrazione anche in Nazionale dopo essere diventato ormai un perno del nuovo Milan.

Stiamo parlando di Davide Calabria, praticamente il capitano rossonero nella stagione appena conclusa. Questo perché c’è stato pochissimo spazio per Alessio Romagnoli, dunque la fascia è andata a finire spesso sul braccio di Davide.

Calabria, cresciuto nel settore giovanile rossonero, si è imposto nel Milan soprattutto dopo l’arrivo di Pioli dopo alcune stagioni difficili. Ora si gioca il posto, sia in Nazionale che nel club, con Alessandro Florenzi, sempre che i rossoneri lo riscattino dalla Roma.

Calabria titolare in Nazionale? La decisione del ct Mancini

Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa sera il commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe dare fiducia dal primo minuto a Davide Calabria. Nella maggiore delle ipotesi, sarà lui il terzino destro titolare questa sera con la Bulgaria.

E’ una ghiotta occasione per il nostro Davide. Per lui finora davvero poche possibilità di mettersi in mostra con la Nazionale, chiuso proprio da Florenzi e da Di Lorenzo. Si tratta comunque del terzino campione d’Italia ed è giusto che gli venga dato spazio con gli Azzurri.

Adesso però tocca a lui, deve far capire a Mancini che ha fatto la scelta giusta. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, immaginiamo tutti i tifosi rossoneri sintonizzati questa sera davanti alla tv per incitare da remoto il nostro difensore, con la speranza che possa trattarsi per lui della partita della definitiva consacrazione.