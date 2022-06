Calciomercato Milan: Leao, un’altra “minaccia” | I dettagli

Sembra esserci una nuova pretendente della corsa a Leao, stella rossonera che non ha ancora rinnovato il contratto: arriverà una ricca offerta?

Tra le priorità del Milan c’è il prolungamento contrattuale di Rafael Leao, autentico protagonista del recente Scudetto. La nuova proprietà RedBird non vuole iniziare vendendo uno dei top player della squadra, l’obiettivo è blindarlo con un nuovo accordo.

L’attuale contratto dell’esterno offensivo portoghese scade a giugno 2024 e il club rossonero vuole rinnovarlo fino al 2026, aumentandogli lo stipendio da 1,5 ad almeno 4,5 milioni di euro netti a stagione. I contatti con l’agente Jorge Mendes vanno avanti da tempo, ma non c’è ancora intesa. La richiesta del procuratore è abbastanza superiore rispetto all’offerta presentata.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono fare di tutto per tenere l’ex Lille a Milano. Sarebbe davvero un peccato doverlo vendere, ma tale ipotesi diventerebbe concreta nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo per il prolungamento nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, una big inglese pensa a Rafael Leao

Quando il Milan comprò Leao nell’estate 2019, fece inserire nel suo contratto una clausola di risoluzione da ben 150 milioni di euro. In caso di vendita, si cercherà di guadagnare il più possibile. I soldi incassati serviranno sia per sistemare ulteriormente il bilancio che per fare investimenti nel calciomercato.

Per adesso la società rossonera punta al rinnovo e non ha ricevuto offerte concrete, ma non mancano rumors sull’interessamento di alcune squadre europee. I nomi più gettonati nelle settimane scorse sono stati quelli di Real Madrid e Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore è emerso che Carlo Ancelotti non abbia Leao tra i suoi obiettivi di mercato. E per quanto riguarda il PSG, il prolungamento contrattuale di Kylian Mbappé dovrebbe escludere la destinazione parigina.

Nella giornata di oggi è spuntata una nuova società che avrebbe messo gli occhi sul numero 17 del Milan: il Chelsea. È il giornalista Graeme Bailey di 90.com ha rivelato che i Blues lo tengono d’occhio. Romelu Lukaku può lasciare la squadra e ci sono anche altri giocatori dal futuro incerto: Christian Pulisic, Hakim Ziyech e Timo Werner. Alla corte di Thomas Tuchel dovrebbe arrivare Ousmane Dembelé a parametro zero dal Barcellona, ma l’allenatore tedesco vorrebbe anche un altro rinforzo nel reparto offensivo. Leao è un nome gradito.

La medesima fonte conferma il Milan punta fortemente sul rinnovo, triplicando lo stipendio del portoghese e magari aumentando anche la clausola di risoluzione. Oltre al Chelsea, in Inghilterra anche il Manchester City è ritenuto tra i club interessati al calciatore.