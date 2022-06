Milan, parla il presidente: “Decidono loro cosa fare”

Il club non molla il giovane attaccante e spera di poterlo avere anche nella prossima stagione: parola ai rossoneri

Il Milan è chiamato in questo mese di giugno, oltre che a porre le basi per le operazioni in entrata, anche ad occuparsi dei giocatori di rientro dai prestiti alle altre società.

E’ stata già risolta la situazione che riguarda Tommaso Pobega, con il centrocampista che rientrerà alla base e si aggregherà al gruppo di Pioli, con tanto di rinnovo a breve. Ci sono però da risolvere anche altre situazioni e tra queste quella del futuro di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante è reduce una stagione alternante in prestito alla Spal in Serie B.

Il classe 2002 era partito alla grande con i ferraresi, arrivando addirittura a 6 gol già nel mese di novembre, dopodiché non è però arrivata più nessuna marcatura. Parliamo comunque della prima esperienza tra i professionisti per lui, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri.

La Spal non molla Colombo: le parole di Tacopina

Intanto il presidente della Spal, Joe Tacopina, si è così espresso su una possibile permanenza del ragazzo in Emila Romagna: “Per Lorenzo ho parlato sia con Maldini che con Massara. A noi ovviamente piacerebbe riaverlo, ma sta al Milan decidere se preferiscano che il ragazzo abbia un’opportunità in un club di Serie A, o se mandarlo nuovamente a fare esperienza in B. Se così fosse, la Spal si candida ad averlo ancora in squadra, ma al momento non ho ancora chiarezza di quello che sarà”. A riportare le sue dichiarazioni è Estense.com.

Ricordiamo che nelle scorse si era fatto vivo anche l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, interessato ad aggiudicarsi le sue prestazioni per il prossimo anno. Ma è ancora tutto da decidere. Ricordiamo che la Lega stava preparando nuove regole più stringenti riguardo i prestiti e pertanto anche i rossoneri dovranno tenere la situazione sotto controllo da questo punto di vista.