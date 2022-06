Accordo trovato: via libera per il Milan

Accordo con il difensore e via libera per il Milan: novità importanti dall’Inghilterra che fanno ben sperare i rossoneri. Ecco cosa sta succedendo

E’ il Newcastle, al momento, l’unico vero rivale per Sven Botman. Il calciatore olandese si è promosso sposo al Milan ma il Lille fa muro, consapevole del fatto che gli inglesi possano mettere sul piatto più soldi dei rossoneri.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i francesi decideranno di accontentare l’olandese o se alla fine il calciatore sarà spinto a scegliere i Magpies.

Il Milan resta fiducioso ma non si spingerà mai oltre i 30/32 milioni di euro per acquistare Botman. Si è parlato tanto anche di Psg, Tottenham e Manchester United, ma ad oggi nessuna pista appare davvero calda.

Se il Newcastle dovesse defilarsi definitivamente, darebbe strada libera al Milan per il colpo prescelto da Paolo Maldini per rafforzare il pacchetto difensivo.

Giorni caldi

Dall’Inghilterra in queste ore arrivano notizie importanti che potrebbero far felici i rossoneri. Secondo quanto scrive anche ‘The Sun’, il Newcastle sarebbe fortemente interessato ad Evan Ndicka. Si tratta di un difensore centrale classe 1999, che si è messo in mostra nel corso dell’ultima stagione, indossando la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Il giocatore piace molto ai Magpies ed è considerato la prima alternativa a Sven Botman. Dall’Inghilterra, però, molte fonti sostengono pure che la pazienza del Newcastle stia per finire e se Botman non dovesse dire sì questa settimana, si andrebbe subito a chiudere per Ndicka, valutato poco più di 20 milioni di euro. Gli inglesi, d’altronde, avrebbero già raggiunto un accordo con il calciatore.

E’ chiaro, come detto, che senza la concorrenza del Newcastle, per Sven Botman al Milan sarebbe davvero solo questione di tempo.