Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali: due rossoneri titolari

Sono due i rossoneri in campo sin dall’inizio nel match fra gli Azzurri e i Leoni: fischio d’inizio alle ore 20:45

Tra pochi minuti al Molineux Stadium di Wolverhampton andrà in scena Inghilterra-Italia, match valido per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri sono in testa al girone con 4 punti dopo le prime due gare e vorranno continuare a far bene.

Tornano ad affrontarsi le due nazionali finaliste all’Europeo la scorsa estate, sempre in terra inglese. In quell’occasione la Nazionale Italiana si laureò campione d’Europa per la seconda volta nella storia. Da quel momento le cose sono andate molto male, fino alla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Sono uscite le formazioni ufficiali della partita, con le scelte dei due ct, Roberto Mancini e Gareth Southgate. Nell’undici iniziale delle due squadre figurano due rossoneri, uno da una parte e uno dall’altra. Parliamo di Fiyako Tomori e Sandro Tonali, diventati perni fissi delle rispettive selezioni dopo la straordinaria stagione con il Milan. Ecco le formazioni ufficiali:

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. All. Southgate

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. All. Mancini