Milan, Brahim Diaz premiato in Spagna: il motivo

Il trequartista rossonero ha ricevuto il riconoscimento della “Tripla Corona” da Marca

Premi e riconoscimenti per i giocatori del Milan non sono ancora finiti. Oggi è arrivato dalla Spagna un altro premio per un rossonero, si tratta di Brahim Diaz. Il trequartista ha ricevuto oggi un premio a Malaga dalla redazione di Marca.

Il quotidiano spagnolo lo ha premiato per essere stato il primo Under 23 nella storia del calcio ad aver conquistato la “Tripla Corona”. Il giovane fantasista ha infatti già trionfato sia in Liga con il Real Madrid, la Premier League con il Manchester City e appunto la Serie A con il Milan. In questa impresa erano riusciti finora solo due giocatori, Cristiano Ronaldo e Danilo, ma ovviamente in età più avanzata.

Il primo successo in ordine cronologico è stato quello in Inghilterra con il club di Pep Guardiola nel 2017/18, anche se con sole 5 presenza. Nel 202o ha poi vinto con i Blancos, accumulando 6 presenze e 130 minuti. Il primo titolo vissuto da protagonista è stato però questo con la maglia rossonera, nel quale ha dato un contributo importante, soprattutto nella prima parte di campionato.

Lo stesso Brahim Diaz ha commentato entusiasta il riconoscimento: “E’ motivo d’orgoglio e lo devo ai miei compagni. Non avrei mai immaginato di vincerlo così giovane”. Questo è un momento di riflessione per lui in merito al futuro. Il Real Madrid lo vorrebbe riportare a casa, nonostante lui abbia sempre fatto sapere di essere felice al Milan. La sensazione è che rimarrà ancora al Diavolo.