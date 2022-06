Niente Milan, in Liga per 12 milioni

Il giovane attaccante è vicino al trasferimento in Spagna. Nulla da fare per il Milan, che lo teneva d’occhio da diverso tempo…

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinnovare il reparto d’attacco, ed è già sulla giusta strada. Acquistato a parametro zero Divock Origi, Maldini e Massara hanno l’intenzione di regalare un altro centravanti a Stefano Pioli. Sul tavolo ci sono diversi nomi, soprattutto di giovani giocatori.

Il Milan vorrebbe puntare però ad un attaccante sì giovane, ma che vanti già una certa esperienza. Per questo, Marko Lazetic sembra essere destinato al prestito, un’esperienza per fare gavetta e maturare su più aspetti. Attualmente, in orbita Milan gravità soprattutto il nome di Gianluca Scamacca come possibile innesto per il reparto d’attacco, ma non soltanto.

C’è anche Giacomo Raspadori tra i papabili, un altro che vanta enorme duttilità e che può ricoprire sia il ruolo di centravanti che di trequartista dietro la punta o esterno a sinistra. Non mancano ovviamente le suggestioni, con Gabriel Jesus accostato più volte al Milan. Inoltre, la dirigenza rossonera ha seguito un altro giovane attaccante negli ultimi tempi, un francese attenzionato da Geoffrey Moncada.

Milan, sfuma Ali-Cho: è diretto in Liga

Quello di Mohammed Ali-Cho non è un nome nuovo per l’ambiente rossonero. Il giovanissimo è seguito dal Milan da un annetto circa, e aveva incuriosito parecchio. A soli 18 anni, Ali-Cho vanta già un anno da titolare nel grande professionismo. Difatti, ha condotto un’ottima stagione all’Angers, club di Ligue 1 che gli ha concesso spazio.

Mohammed ha messo a segno 4 gol e fornito 1 assist nel campionato da poco terminato. Ma ciò che ha davvero stupito di lui sono le caratteristiche fisiche e tecniche. Vanta una velocità straordinaria ed è molto bravo a dialogare con i compagni. Anche lui, molto duttile, sa destreggiarsi al meglio anche sulla fasce d’attacco. Insomma, un profilo, seppur giovanissimo, con grande potenziale.

Peccato, però, che il suo destino è vicinissimo a LaLiga spagnola. È ormai in chiusura la trattativa con il Real Sociedad, club che punta molto sui giovani. Il club spagnolo ha battuto la concorrenza di Milan e Lipsia mettendo sul piatto 12 milioni di euro. Mohammed Ali-Cho è ad un anno dalla scadenza del contratto con l’Angers e di conseguenza l’offerta del Real Sociedad è molto onesta.

A riportare la notizia è Diario Vasco. Il Milan dovrà dunque abbandonare la strada conducente al francese cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain.