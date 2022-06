Calciomercato Milan, l’attaccante ha scelto: priorità al progetto

Secondo fonti inglesi, l’attaccante ha le idee chiare per il suo futuro. Sembra aver preso la decisione definitiva sul prossimo trasferimento!

L’attenzione del Milan è attualmente rivolta al mercato. In attesa dei rinnovi, Paolo Maldini e Frederic Massara non smettono di lavorare per migliorare la rosa di Stefano Pioli. In sostanza, ogni reparto verrà rivisitato, con lo scopo di dare maggiore qualità alla squadra.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è il reparto d’attacco, che con il recente intervento di Zlatan Ibrahimovic, ha bisogno di maggiori garanzie. Lo svedese tornerà sul campo tra 7-8 mesi, si spera, e saranno sempre da valutare condizioni e capacità di stare in campo. Il Milan è comunque corso subito ai ripari, aggiudicandosi un grande giocatore.

Arriverà presto al Diavolo, infatti, Divock Origi. L’attaccante si è liberato a parametro zero dal Liverpool, e Maldini e Massara hanno affondato un ottimo colpo di mercato, sotto tutti i punti di vista. Origi potrà comunque fungere da jolly d’attacco, dato che similmente a Rebic è molto bravo a ricoprire anche le fasce d’attacco, soprattutto la sinistra.

C’è quindi la sensazione, con anche Giroud in avanti con l’età, che il Milan voglia regalarsi un ulteriore punta. Un attaccante giovane ma che vanti già una certa esperienza. Ai rossoneri sono stati accostati diversi profili. Quelli più in voga, attualmente, sono Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Ma anche la suggestione Gabriel Jesus ha riscaldato l’ambiente. Sul brasiliano arrivano aggiornamenti fondamentali.

Gabriel Jesus ha scelto: niente Arsenal

Si è sempre detto che Gabriel Jesus preferisse restare in Premier League dopo aver lasciato il Manchester City. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto, è ormai sul mercato. I Citizens si sono rinforzati con gli acquisti di Haaland e Julian Alvarez, e per il brasiliano lo spazio si sarebbe ridotto ulteriormente la prossima stagione. In accordo, club e giocatore hanno deciso di separare le proprie strade.

Su Gabriel si è subito mosso con decisione l’Arsenal. Anche il Milan ha avuto contatti diretti con l’entourage del giocatore, ma a bloccare la volontà dei rossoneri è stata l’alta richiesta del City di 50 milioni di euro. Negli ultimi giorni, si è inserito anche il Chelsea nella corsa a Jesus, che sta cercando di sistemare una rosa in difficoltà.

I blues sono in procinto di cedere Romelo Lukaku, e secondo l’Evening Standard, non avrebbero alcun problema a pagare i 50 milioni richiesti. Ebbene, Gabriel Jesus, secondo la medesima fonte ha già fatto la sua scelta. Il brasiliano è in direzione Londra, sponda Chelsea. Ha preferito il progetto di Tuchel rispetto a quello di Arteta, spinto anche dalla possibilità di giocare la Champions League. Ricordiamo infatti che i Gunners hanno chiuso al quinto posto la scorsa Premier League.

Sembrano quindi sfumare le possibilità per il Milan di aggiudicarsi il talentuoso attaccante!