Botman al Milan: il Newcastle cambia strategia

Il Newcastle è pronto a cambiare strategia: niente Botman e assalto ad un nuovo difensore. Ecco come stanno andando le cose: il Milan è in attesa

Sono giorni importanti questi per Sven Botman. Il Milan ha ottenuto il sì del calciatore ormai da tempo ma il Lille continua a far muro, forte dell’offerta più importante da parte del Newcastle.

I francesi, chiaramente, accetterebbero ben più volentieri la proposta dei Magpies ma l’olandese vuole vestire il rossonero. Se il classe 2000 non dovesse cambiare idea – sul tavolo ci sono tanti più soldi anche per lui – il club di Premier League sarebbe pronto a cambiar strada. Ed è intenzionato a farlo davvero a brevissimo. Il Newcastle sta per perdere la pazienza e ben presto, dunque, potrebbe dare il via libera al Milan.

Svolta Newcastle

Il Newcastle – come racconta in Inghilterra Luke Edwards, giornalista del ‘Daily Telegraph’, sul proprio profilo Twitter – ha già sul proprio taccuino diversi nomi per rafforzare il reparto difensivo.

In lista ci sono così Lloyd Kelly e Nathan Ake. Il collega sostiene, inoltre, che l’offerta al Lille sarebbe di 30 milioni di sterline, comunque più alta di quella presentata dal Milan. Pochi giorni, dunque, e sapremo dove sarà il futuro di Sven Botman.

Sven Botman continua ad essere il primo nome sulla lista della spesa del Milan per la difesa. L’addio di Romagnoli è praticamente scritto ed è molto probabile che faccia le valigie, in prestito, per giocare, anche Matteo Gabbia. Ci sono delle riflessioni in corso. Le certezze dietro, portano i nomi di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Il danese si è praticamente messo alle spalle il terribile infortunio che gli ha fatto saltare mezza stagione ed è pronto a ripartire con i compagni a luglio