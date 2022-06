Amichevoli estive Milan, il programma completo: data e orari

In via di definizione il ritiro estivo della squadra di Stefano Pioli: tutte le amichevoli in programma

In questo momento il Milan è in vacanza, con giocatori e staff che si stanno godendo questi giorni di meritato riposo dopo l’impresa dello Scudetto conquistato quasi un mese fa.

I rossoneri si ritroveranno tutti quanti a Milanello il prossimo 4 luglio, come confermato stamattina da Tuttosport, ma il gruppo sarà al completo solo dal 14 luglio. In questa data arriveranno infatti anche gli ultimi giocatori che nelle scorse settimane sono stati impegnati con le proprie nazionali, e quindi devono ancora andare in vacanza. Sono in programma in questo primo periodo due amichevoli: una nel campo di allenamento e una in Germania contro il Colonia, il 16 luglio,

Nel centro sportivo di Carnago si lavorerà fino alla fine del mese per poi partire per una settimana per Klagenfurt, in Austria. Qui sono previste altre due partite amichevoli, che si giocheranno il 23 e il 27 luglio. Al termine del ritiro si rientrerà allora a Milanello, dove si sta preparando un’altra gara contro una squadra di Serie B. E’ in via di definizione poi anche il Trofeo Berlusconi al Brianteo, nel quale la squadra di Stefano Pioli affronterà il neopromosso Monza di Giovanni Stroppa.

Un lavoro molto ampio quindi per i rossoneri che si prepareranno al meglio per affrontare il campionato dei Serie A 2022/23 da campioni in carica, che partirà il 13 agosto. Per il giorno 6 settembre è invece programmato l’inizio della Champions League, e anche qui stavolta il Diavolo vuole essere protagonista.