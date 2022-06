Calciomercato Milan, sfuma il colpo a zero: resterà in Serie A

Novità sull’attaccante italiano che interessava ai rossoneri. Colpo ormai quasi definitivamente sfumato ma rimarrà in Italia. Si va verso l’accordo

Continua a farsi interessante il calciomercato che riguarda il Milan. Tanti colpi previsti, ancora nessuno ufficializzato, fatto sta che Maldini e Massara sono continuamente al lavoro per aggiustare e migliorare la rosa in vista della prossima stagione, che si preannuncia più infuocata di quella appena trascorsa e che vedrà i rossoneri impegnati in prima fascia in Champions League.

Proprio per quest’ultimo motivo il duo dirigenziale, in vista di rinnovare il loro contratto, hanno intenzione di acquistare in posizioni di campo mirate. Il modus operandi è sempre lo stesso: calciatori giovani e di prospettiva da abbinare ad altri più esperti e che sanno già come si vince. Questo si è fatto sino ad ora e possiamo ammettere con certezza che è stato un lavoro già molto fruttifero. La piazza però non vuole accontentarsi e ha ancora sete di vittoria. E’ il momento giusto per aprire un vero e proprio ciclo vincente.

Dalla difesa al reparto offensivo, passando per il centrocampo, tanti sono gli obiettivi nella mente di Maldini e Massara. Fino a poco fa c’era anche un altro nome sulla lista dei desideri, un nome che però poco per volta è andato scomparendo. Adesso le scelte saranno ben altre, a partire da Origi per cui manca l’annuncio del club. Potrebbe arrivare anche un altro attaccante, ma difficile che questo possa giungere dal campionato italiano.

Belotti, niente Milan: dai granata ai viola, trattativa impostata

Uno dei papabili acquisti del Milan (parliamo di settimane fa) era Andrea Belotti. L’ormai ex capitano del Torino è in scadenza con i granata e non rinnoverà il suo contratto con la società di Urbano Cairo. I rossoneri hanno fatto un sondaggio per lui, dopodiché tuttavia hanno deciso di varare su altri profili.

Il futuro di Belotti potrebbe comunque essere ancora in Italia. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano italiano Tuttosport, la Fiorentina avrebbe fatto passi in avanti per l’acquisto a parametro zero dell’attaccante azzurro, che dunque potrebbe continuare la sua carriera nel campionato italiano. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile futuro all’estero, ora però sembra tutto rientrato. Quasi sicuramente il Gallo resterà in Serie A e cambierà colore della divisa: da granata a viola. Niente Milan per lui.