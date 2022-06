Calciomercato Milan, doppio colpo da 60 milioni: è il regalo di RedBird

Calciomercato Milan: un doppio acquisto da 60 milioni, è questo il costo totale dell’operazione che potrebbe fare RedBird per far felici i tifosi.

Per adesso il calciomercato del Milan non è ancora decollato. Origi è l’unica operazione già conclusa e definita – a metà della prossima settimana sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto -, c’è attesa invece per altre manovre, in primis i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, entrambi però operativi durante questa prima parte di mercato.

I due dirigenti infatti hanno concluso anche altre operazioni come i riscatti di Florenzi e Messias. Entrambi potrebbero essere annunciati all’inizio della prossima settimana. Sono due affari staccati da quelli precedenti (il Milan ha ottenuto uno sconto sul riscatto di entrambi) e quindi si è potuto attendere e superare la scadenza. Per Renato Sanches e Botman le trattative sono ancora in corso: più avanti la prima, mentre sul secondo c’è anche la forte resistenza del Lille che preferisce venderlo, a cifre più alte, al Newcastle. I tifosi sperano che la situazione si sblocchi perché sanno che il Milan necessità di alcuni colpi per fare il salto di qualità. In particolare in una zona del campo.

Calciomercato Milan, i tifosi li vogliono

I rossoneri devono fare almeno due acquisti sulla trequarti: uno al centro e l’altro a destra. Con il riscatto di Messias, non è da escludere una cessione di Saelemaekers – più certa quella di Castillejo, per il quale però non sono ancora arrivate offerte. Si fa spazio quindi ad un acquisto importante. I due nomi sulla lista di Maldini e Massara provengono entrambi dalla stessa squadra e per acquistarli servono 60 milioni di euro. Un investimento per il presente ma anche e soprattutto per il futuro.

La squadra di cui stiamo parlando è il Club Brugge e i giocatori in questione sono sempre loro: Noa Lang e Charles de Ketelaere. Possono essere loro il regalo della nuova proprietà RedBird ai tifosi rossoneri. L’esterno olandese costa 20 milioni, il belga invece 40 milioni perché il Brugge non lo considera sul mercato (il primo, invece, sì). Con Noa Lang a destra e De Ketelaere in zona centrale il Milan potrebbe davvero fare due acquisti sensazionali.