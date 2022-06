Renato Sanches riflette sul futuro: frase enigmatica sui social – FOTO

Il portoghese ha postato su Instagram una foto di una frase d’ispirazione che può far riferimento alla sua scelta

Sono giorni molto importanti sul fronte mercato perché potrebbe esserci una svolta importante riguardo alcuni obiettivi primari del Milan. La trattativa per Renato Sanches è una di queste e l’inserimento del Psg sta facendo discutere molto.

L’assalto dei francesi al 24enne portoghese è cosa reale ed è stato confermato a più riprese sia dai media francesi che, successivamente, da quelli italiani. L’accordo tra i rossoneri e l’entourage del calciatore sul piano economico per l’ingaggio adesso non conta quindi molto, dal momento che Milan e Lille non hanno ancora trovato un incontro sulla cifra per il suo cartellino. Il Psg, con il nuovo direttore sportivo Campos, è fermamente intenzionata ad effettuare il sorpasso nella trattativa e c’è chi assicura che il Diavolo sta già pensando di valutare delle alternative per il ruolo.

Intanto c’è di mezzo anche il fattore della volontà del calciatore, che al momento non si conosce, nonostante le voci sul suo amore per la capitale francese. Nel frattempo però è apparso un post sul suo profilo Instagram, con due foto e senza didascalia. Nella prima c’è porprio Renato Sanches, mentre nella seconda è raffigurata una scritta illuminata che recita “Choose what’s good for your soul, not your ego” (Scegli cosa è bene per la tua anima, non per il tuo ego). Il riferimento alla scelta fra Milan e Psg è molto probabile, ma di difficile interpretazione è a quale sia la scelta che fa bene alla sua anima.