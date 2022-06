Clamoroso Dybala, ci prova il Milan: i dettagli!

Indiscrezione di calciomercato a sorpresa: Dybala, sogno dell’Inter, sarebbe anche nel mirino del Milan. Affare complicatissimo.

L’ultimo campionato di Serie A è stato caratterizzato dal derby tra le due squadre milanesi, che si sono contese lo Scudetto fino all’ultima giornata. In attesa di tornare a duellare in campo, c’è la sessione estiva del mercato nella quale ci sono possono essere nuove sfide.

Ad esempio, si è parlato di un interesse sia del Milan che dell’Inter per Kristjan Asllani ma sembra che il centrocampista dell’Empoli sia destinato a vestire la maglia nerazzurra. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno mai avviato una trattativa, però il giovane albanese piaceva.

Al Diavolo è stato accostato pure Andrea Cambiaso, altro che l’Inter sta trattando. Dopo la retrocessione in Serie B del Genoa, il laterale sinistro vuole rimanere in Serie A e ha più opzioni tra le quali scegliere. Il Milan non ha ancora fatto una mossa, non essendo ora prioritario l’ingaggio di un terzino. Invece i nerazzurri hanno avuto già un incontro con l’agente Giovanni Bia e sembrano in pole position.

Calciomercato Milan, ipotesi Dybala? Indiscrezione a sorpresa

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando da tempo all’ingaggio di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero. L’Inter viene data per favorita da tutti, anche perché finora è l’unica che sembra essersi mossa in maniera concreta presentando un’offerta contrattuale importante. Tuttavia, sembra che la trattativa viva un momento di stallo. Tra le parti non c’è ancora un accordo sullo stipendio dell’attaccante argentino.

Il quotidiano Il Tempo scrive che l’Inter non sarebbe più convinta di tesserare Dybala, dato che è vicina a far tornare Romelu Lukaku dal Chelsea. Il reparto offensivo di Simone Inzaghi sarebbe abbastanza completo numericamente, senza cessioni non si può prendere un altro calciatore che guadagna tanti soldi.

La fonte riferisce che la situazione di standby starebbe facendo riflettere il Milan su un possibile inserimento. Si tratterebbe di un grande colpo per la squadra di Stefano Pioli, ma dobbiamo essere onesti e dire che è un’operazione molto difficile. Il numero 10 della Juventus pretende un ingaggio molto alto ed è complicato immaginare che il club rossonero gli offra 6-7 milioni netti annui.

Vedremo se arriveranno conferme rispetto all’indiscrezione lanciata da Il Tempo, ma saremmo davvero sorpresi se il Milan si lanciasse all’assalto di Dybala. Più probabile un trasferimento all’estero, se saltasse la firma con l’Inter.