Festa non ha dubbi: “Milan, ecco perché hai bisogno di Maldini”

Il noto giornalista italiano, Carlo Festa, ha parlato della situazione in casa Milan e del “problema” che i rossoneri hanno sul mercato

Non è un momento facilissimo per il Milan. Dopo il cambio di proprietà la situazione non è chiarissima soprattutto per quanto riguarda la parte dirigenziale. Mercato bloccato con trattative avviate e primi mugugni che arrivano dalla piazza rossonera. Tutto questo dopo uno straordinario campionato vinto con merito e sofferenza. C’è bisogno di risposte per vive un’estate più tranquilla per tutti.

Per far questo la chiarezza sarebbe un elemento fondamentale, una chiarezza che però al momento non c’è. La colpa, stando a quanto dichiarato da Paolo Scaroni, sarebbe da attribuire proprio a questo cambio di proprietà che ha difatti rallentato i piani societari.

Carlo Festa parla della situazione Milan

E’ intervenuto a tal proposito il famoso giornalista Carlo Festa, che ha parlato ai microfoni di calciomercato.it: “Di certo non possiamo ritenere una novità che Maldini non abbia rapporti propriamente idilliaci con Gazidis e nemmeno con alcun dirigente di Elliott. Lo dimostrano alcune sue uscite non particolarmente felici”.

Continua così Festa: “Il management del Milan potrebbe anche decidere di andare avanti senza Maldini, ma in questo momento non penso lo farà perché Paolo è visto dal popolo rossonero come un uomo simbolo“.

In conclusione Festa commenta personalmente la situazione calciomercato: “Io penso che dovremmo metterci anche nei panni degli agenti per capire come mai il mercato del Milan stia andando così a rilento. Non sanno con chi devono trattare in questo momento, non hanno idea da chi sia rappresentato il club, c’è in effetti una situazione di incertezza generale”.