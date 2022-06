Milan, a luglio un’amichevole di lusso: sfida dal sapore europeo

I rossoneri saranno impegnati il 31 luglio in una partita amichevole contro un club di assoluto spessore. Sfida di preparazione in vista del campionato

Il Milan, campione d’Italia in carica, ben presto tornerà in campo per cominciare la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Sarà una Serie A combattutissima, forse ancor più di quella terminata da non molto. Ma più in generale l’annata che verrà sarà dispendiosa sotto tutti i punti di vista, anche per quanto concerne Champions League e Coppa Italia.

Per questo motivo la dirigenza dovrà fare un gran bel lavoro sul calciomercato, andando a modificare, nemmeno molto, la rosa a disposizione di Stefano Pioli attraverso degli innesti che possano colmare alcuni vuoti e lacune verificatesi durante l’ultima stagione. Allo stesso tempo però la squadra dovrà prepararsi dal punto di vista tattico ma soprattutto atletico data la mole di impegni previsti.

Sarà una stagione lunghissima e ricca di insidie, bisogna valutare tutte le insidie e cercare di farsi trovare pronti sotto ogni punto di vista. Questo lo staff del tecnico emiliano lo sa bene e cercherà magari di non ripetere gli errori commessi in passato. Ricorderete tutti infatti il periodo in cui c’erano davvero troppi infortunati in casa Milan e c’è stato il rischio di rovinare tutto. Poi la situazione è rientrata e bisogna far di tutto affinché questo non succeda più, magari attraverso una preparazione diversa.

Milan-Marsiglia il 31 luglio: gara amichevole che somiglia ad una di Champions

Sarà importante testare i calciatori durante la preparazione attraverso le diverse amichevoli in programma. Il Milan comincerà le sedute atletiche a Milanello ad inizio luglio per poi spostarsi in Austria con tutto il gruppo, rientranti dalle Nazionali compresi. Le molteplici sfide serviranno a Pioli per capire quale sarà l’assetto tattico migliore da utilizzare in base anche a quello che la società farà sul mercato.

Tra queste amichevoli spicca in particolar modo una annunciata proprio nella giornata di oggi. Pare infatti che il 31 luglio, dunque proprio a ridosso dell’inizio del campionato francese, il Milan affronterà il Marsiglia in una partita in cui il risultato non conterà ma solo sulla carta. Un match che molto probabilmente sarà uno degli ultimi dei rossoneri prima della Serie A e per cui di una importanza niente male. In quel periodo, dunque tra più di un mese, Pioli dovrà già certamente provare una bozza di formazione titolare da schierare in campionato per cui ci sono tutti i presupposti affinché si possa assistere ad una gara piacevole.