Rinnovi Maldini e Massara, RedBird ha un obiettivo!

Sky fornisce nuovi aggiornamenti che riguardano i rinnovi contrattuali di Maldini e Massara, che dovrebbero rimanere in rossonero.

Dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Milan, nessuno pensava che al 20 giugno non ci sarebbero ancora stati i prolungamenti di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara. Vero che di mezzo c’è stata anche la trattativa per la cessione del club, ma è uno scenario un po’ inatteso quello che si è verificato.

I due dirigenti sportivi sono grandi artefici del tricolore conquistato dalla squadra di Stefano Pioli. Hanno fatto le scelte giuste dando fiducia all’allenatore emiliano e costruendo un organico molto competitivo. Sono sempre stati vicini al gruppo, riuscendo a motivarlo a dovere durante la stagione.

Maldini è un simbolo del Milan e il fatto che sia riuscito a vincere anche da dirigente, dopo averlo fatto da giocatore, rappresenta una bellissima storia. Non è mai scontato che una leggenda risulti abile anche in un ruolo manageriale e invece lui si è rivelato assolutamente capace. E ha trovato in Massara una spalla con la quale lavorare benissimo.

Milan, rinnovi Maldini e Massara: le ultime news

Oggi Sky Sport spiega che sono ripresi i contatti per i rinnovi di Maldini e Massara. L’obiettivo di RedBird, che subentrerà a Elliott come azionista di maggioranza del club, è quello di chiudere la pratica in questa settimana.

Dopo un po’ di giorni nei quali non si erano registrate delle novità, i contatti sono ripartiti e adesso l’auspicio di raggiungere un accordo totale. La conclusione della trattativa non avverrà né oggi né domani, però si punta a chiudere tutto entro il weekend. Poi concentrazione massima sul calciomercato. I tifosi si aspettano una buona campagna acquisti, è fondamentale migliorare la squadra in determinati ruoli per renderla maggiormente competitiva.