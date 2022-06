Renato Sanches, la smentita dalla Francia che fa sperare il Milan

Il giornalista francese del portale footmercato ha smentito le voci delle ultime ore. La situazione riguardante Renato Sanches è ancora ingarbugliata

Si fa sempre più intrigante la telenovela Renato Sanches. Tra Milan e Paris Saint-Germain, il centrocampista portoghese non ha ancora definito il suo futuro a causa di alcuni problemi che riguardano soprattutto i rossoneri. Sembrava ormai fatta per l’acquisto, poi qualcosa si è bloccato. Occhio ai parigini che fanno sul serio: quale sarà il futuro del giocatore?

Ancora novità su Renato Sanches dopo gli aggiornamenti dati dal quotidiano italiano La Repubblica. Secondo il giornale, infatti, il portoghese sarebbe diretto al Psg passato in vantaggio rispetto al Milan nella corsa all’acquisto del cartellino dal Lille. Ovviamente si è trattata di una notizia che non ha fatto piacere ai tifosi rossoneri che in Sanches intravedono l’erede perfetto di Kessie. In effetti Renato sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia rossonera.

Poi qualcosa si è inceppato. L’accordo con il giocatore c’era, mancava quello con il Lille ma le parti erano al lavoro. Dopo il cambio di proprietà del Milan le comunicazioni con la Francia si sono affievolite a causa di alcuni intoppi societari, a partire dal rinnovo di Maldini e Massara che ancora non è arrivato. Fatto sta che il Psg si è inserito fortemente nella trattativa e fa sul serio per l’acquisto dell’ex Bayern Monaco. Ancora incerto il suo futuro, ma a distanza di poche ore spuntano ulteriori dettagli che questa volta potrebbero sorridere leggermente al Milan.

“Nessuna offerta del Paris Saint-Germain”: il giornalista “tranquillizza” i tifosi rossoneri

Dopo il pezzo apparso sulle note de La Repubblica, in cui si leggeva di una notevole accelerata del Psg per arrivare prima del Milan su Renato Sanches, è intervenuto il giornalista di footmercato, il francese Santi Aouna, sul proprio profilo Twitter. Ha cercato di mettere ordine in una situazione di caos completo, dove praticamente ogni giorno emergono nuovi dettagli ma bisogna stare attenti a capire chi effettivamente dice la verità. E in un momento così confusionario è difficile capirlo.

Secondo Aouna, il Paris Saint-Germain al momento non avrebbe formulato ancora nessuna offerta ufficiale al Lille per il cartellino di Sanches. Non c’è nessun tipo di accordo con nessuno e molto probabilmente il club lo venderà ad una cifra inferiore rispetto ai 25 milioni più di 5 di bonus emersi su varie testate nel giro di pochi minuti.