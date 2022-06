Di Marzio rivela: “Tutti aspettano il Milan”

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, sono tutti in attesa di capire le mosse della società rossonera

Il mercato del Milan sta per entrare finalmente nel vivo dopo delle settimane in cui era stato messo tutto in stand-by a causa delle situazioni societarie da risolvere. Nei prossimi giorni la sensazione è che più di qualcosa si muoverà.

Con l’arrivo al comando di RedBird e di Gerry Cardinale, il primo punto da risolvere ora sono i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara, due situazioni che vanno avanti da troppo tempo e che devono essere chiuse al più presto. Dopo aver risolto questa priorità il club rossonero comincerà a dare l’assalto ai propri obiettivi di mercato, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli e provare a difendere lo scudetto conquistato nella stagione appena passata.

Sono tanti gli innesti che il Diavolo vorrebbe fare, così come sono tante le trattative aperte dalla dirigenza in queste settimane, per far sì che non ci si trovi impreparati, anche in caso qualche obiettivo sfumi poi definitivamente. Il budget non permette di chiudere tutte le operazioni prefissare ma sicuramente il Milan sceglierà al meglio come gestire il denaro a disposizione e su chi puntare forte, anche con un esborso economico impostante.

Da Botman a Enzo Fernandez: tutti in attesa dei capire le scelte del Milan

Sulla situazione di mercato in casa Milan si è espresso il solito Gianluca Di Marzio, nel consueto appuntamento serale di Sky Calciomercato – L’originale. Queste sono state le sue parole in merito ai vari obiettivi: “In attesa delle firme materiali di Maldini e Massara, il Milan continua ad avere un grande fascino. Tutti quinti infatti stanno aspettando il Milan, Botman aspetta i rossoneri, anche Renato Sanches vuole approdare al Diavolo”.

Non è finita qui, perché secondo l’esperto di mercato anche un altro obiettivo è in attesa dei rossoneri: “Nonostante le offerte del Benfica e del Wolverhampton, anche Enzo Fernandez sta aspettando di capire se il Milan fa sul serio”. L’argentino rappresenta la prima alternativa a Sanches per la mediana e Maldini continua a tenere d’occhio anche la sua situazione.