Calciomercato Milan, non lo riscattano: occasione in difesa!

Dopo l’amaro epilogo della situazione riguardante Sven Botman, non c’è tempo da perdere in casa Milan. Bisogna subito rimettersi all’opera

Non è una grande giornata per il Milan. Il calciomercato non si è ancora aperto ufficialmente eppure, dopo un campionato vinto e sensazioni più che positive per questa sessione estiva, in questo momento le motivazioni non sono delle migliori. Il cambio di proprietà ha portato qualche intoppo a livello societario, ma questo era inevitabile. C’è stato un rallentamento, forse brusco, per quanto concerne le trattative.

Nonostante questo Maldini e Massara che, ricordiamo, sono ancora in scadenza di contratto e non hanno firmato il rinnovo quando ci avviciniamo sempre più al 30 giugno, continuano a lavorare senza sosta per il Milan e per il bene di tutta la piazza. Una cosa è certa al momento: uno degli obiettivi principali di mercato, addirittura dallo scorso gennaio, Sven Botman, non arriverà in rossonero.

Nulla da fare per il difensore olandese. Sembrava ormai questione di tempo per l’annuncio del Milan, e invece il Lille ha deciso di cederlo al Newcastle. In realtà gli inglesi erano ormai in vantaggio per quanto riguarda il cartellino da diverso tempo, avendo offerto di più rispetto al diavolo, ma c’era la volontà del calciatore a giocare un ruolo chiave. Botman voleva il Milan, questo è poco ma sicuro. Ma questo rallentamento di cui abbiamo parlato prima ha rovinato tutto e Sven giocherà il prossimo anno in Premier League. Dispiace? Sicuramente, fatto sta che ora bisogna voltare pagina e guardare con serenità al prossimo futuro.

Il Milan torna al lavoro: piace Ahmedhodžić

Bisogna subito rimboccarsi le maniche perché, è inutile girarci attorno, al Milan serve un difensore. Kalulu e Tomori sono stati perfetti e su questo non ci sono dubbi, ma bisognerà valutare anche le condizioni di Simon Kjaer al rientro dopo un lungo stop. Se uno di questi tre dovesse venire a mancare in questo momento il Milan sarebbe scoperto.

Ecco perché, sfumato Botman, Maldini e Massara si sono subito messi in contatto con il Malmo, società svedese. Interessa Anel Ahmedhodžić, difensore classe 1999. Ha giocato in prestito al Bordeaux ma è di proprietà proprio del Malmo. A riportare la notizia è il quotidiano locale FotbollDirekt.

Su di lui c’è anche il Blackburn, il giocatore viene valutato all’incirca 6 milioni di euro e per questo sarebbe davvero un grosso affare in termini economici. Non è un nuovo nome, dato che circolavano voci sul suo conto già nello scorso gennaio. Il club francese non lo riscatterà e adesso gli svedesi cercano la giusta soluzione per cederlo.