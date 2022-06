Il Milan U15 è Campione d’Italia: con la Fiorentina basta un gol di Camarda – VIDEO

I classe 2007 allenati da Roberto Bertuzzo vincono lo Scudetto di categoria. In finale termina 1-0 in favore dei rossoneri grazie alla rete del bomber

Grande gioia per le giovanili del Milan. E’ arrivato pochi minuti fa il triplice fischio della finalissima Under 15 tra Milan e Fiorentina, con il diavolo che si è laureato Campione d’Italia. Doppia gioia dunque dopo il Tricolore vinto dai grandi di Stefano Pioli. Soddisfazione enorme per tutto il gruppo al termine di una gara davvero molto combattuta.

Serata speciale per il Milan. Non di certo sul fronte calciomercato, dato che è svanito in maniera definitiva il sogno Botman. Il difensore olandese andrà a giocare al Newcastle, troppa l’attesa dei rossoneri. Una brutta botta psicologica a cui però bisogna subito reagire. Maldini e Massara, che a giorni rinnoveranno il loro contratto, continuano a lavorare e finora hanno sbagliato poco o nulla. Bisogna quindi avere fiducia nei dirigenti che hanno riportato lo Scudetto nella Milano rossonera undici anni dopo.

A proposito di Scudetto, è proprio questo l’argomento che vogliamo trattare adesso. Perché c’è un altro gruppo milanista che può esultare dopo una cavalcata lunghissima. Parliamo della formazione Under 15 allenata da Roberto Bertuzzo, che poco fa ha avuto la meglio sulla Fiorentina nella finale di categoria con il risultato di 1-0.

Decisiva la rete del baby Camarda, attaccante di cui noi abbiamo già parlato diversi mesi fa. Anche in questa stagione è stato grande protagonista con la maglia del diavolo a suon di gol e prestazioni da fuoriclasse. Ha messo il timbro anche nella partita più importante della stagione, con un colpo di testa perfetto nel primo tempo che di fatto ha deciso il match. Una rete arrivata esattamente al minuto ventinove nel corso della prima frazione di gara, assist al bacio del capitano Sala che ha pennellato in mezzo all’area per l’ariete Camarda. Un gioco da ragazzi per lui battere l’estremo difensore avversario di testa.

Grande esultanza al termine della partita, gioia incontenibile anche per lo staff di mister Bertuzzo che viene ripagato di tanti sacrifici ed impegno messo in questo campionato. Lavoro svolto egregiamente da tutti e i frutti si vedono. Ennesima soddisfazione di un’annata da incorniciare per l’intero mondo Milan, con la speranza ora che sia il progetto prima squadra che settore giovanile possano proseguire nel segno della continuità.