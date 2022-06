Maldini: “Scudetto meritato grazie alla costanza. I giovani hanno bisogno di guide”

Paolo Maldini è stato una delle voci narranti del primo episodio di “Fino all’ultimo secondo”, docu-serie targata Serie A e DAZN…

Lega Serie A e DAZN, nella loro prima collaborazione, hanno dato vita alla docu-serie sull’ultima stagione di Serie A, quella che ha visto il Milan alzare al cielo lo Scudetto. “Fino all’ultimo secondo” è il titolo del prodotto video, che racconta l’agguerrita lotta per il titolo di Campione d’Italia tra Milan e Inter, ma anche di quella per la salvezza tra Genoa, Salernitana e Cagliari.

Diverse voci, tra giocatori, dirigenti e addetti ai lavori, a contribuire al racconto dell’annata. Tra questi anche Paolo Maldini, presente già nel primo episodio, che ha sottolineato il merito del Milan nella vittoria dello Scudetto.

“Siamo stati più forti, costanti, sempre sul pezzo. Più pronti degli altri a reagire alle difficoltà. Se fossimo inciampati con Atalanta, Fiorentina o Verona non saremmo riusciti a vincere lo scudetto. Bologna-Inter? Anche noi col Bologna abbiamo perso due punti, in casa. Chi nel 2022 pensa che ci siano partite facili viene costantemente sorpreso“.

Altro focus del Direttore Tecnico del Milan sulla mescolanza di giovani e veterani su cui ha potuto contare Stefano Pioli nel corso della stagione. Un mix, a detta di Maldini, che non può e non deve assolutamente mancare in un gruppo.

“Il mix tra giovani e veterani credo che sia il punto di forza di tutte le squadre. Il gruppo deve essere di base giovane ma naturalmente i giovani per crescere hanno bisogno di guide e le guide sono date dai giocatori che hanno maggiore esperienza“.