Niente Botman, il Milan si muove subito: occhi sul talento dell’Arsenal

I rossoneri sarebbero interessati al profilo del classe 2001, di ritorno ai Gunners dopo il prestito

Sono state ore bollenti dal punto di vista del mercato queste ultime per quanto riguarda il Milan, perché è arrivata una notizia che ha gettato nello sconforto i tifosi del Diavolo.

Parliamo della decisione di Sven Botman di abbandonare definitivamente l’ipotesi di una avventura con la maglia del Diavolo e di accettare l’offerta del Newcastle. Effettivamente era passato molto tempo per questa trattativa senza che arrivassero segnali positivi. Pur avendo l’accordo con il giovane centrale olandese, il Milan non era riuscito a trovare l’intesa con il Lille, anche perché dall’Inghilterra arrivava un’offerta più alta.

I Magpies chiudono l’operazione a cifre davvero importantissime per portare in Premier League il 22enne: si parla di 40 milioni + 5 di bonus. In serata dovrebbe avvenire lo scambio dei documenti e quindi l’operazione tramonterebbe anche ufficialmente. Ecco quindi il Milan ha cominciato a vagliare tutte le alternative. Sono già rimbalzati diversi nomi, tra cui quello di Arthur Theate del Bologna e di Malick Thiaw dello Schalke 04, ma c’è anche un altro profilo che viene accostato.

Milan, accostato anche William Saliba

Stefano Pioli ha sicuramente già una retroguardia di tutto rispetto con Tomori e Kalulu e il rientrante Kjaer, ma serve un quarto elemento visto l’addio di Romagnoli. L’ultimo profilo che piace ai rossoneri è quello di William Saliba dell’Arsenal, classe 2001 cresciuto nel Saint Etienne e acquistato dai Gunners nel 2020. Con i londinesi non ha giocato neanche una partita perché è stato mandato in prestito di nuovo in Ligue 1, prima al Nizza e poi al Marsiglia. L’interesse del Milan per il 21enne è stato riportato dal giornalista Nicolç Schira.

Con l’OM di Jorge Sampaoli, Saliba ha disputato una stagione da protagonista sia in campionato che in Conference League, attirando l’interessa di molti club. Il suo contratto con l’Arsenal è in scadenza nel 2024 e il valore del cartellino è molto alto, ma i rossoneri possono trattare sul prezzo e provare un investimento su un gran giocatore in prospettiva.