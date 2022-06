Calciomercato Milan, contatti con Acerbi: i dettagli

Il Milan continua a lavorare per trovare un difensore in vista della prossima stagione calcistica. Saltato Botman, gli occhi ora sono puntati su un ex

Inizia pian piano seriamente a sbloccarsi il calciomercato del Milan. Atteso la prossima settimana in Italia l’attaccante Divock Origi, c’è ancora attesa per l’ufficialità del riscatto di Florenzi e Junior Messias. Tra lunedì e martedì dovrebbe invece arrivare la firma del rinnovo del duo dirigenziale, Maldini e Massara. Adesso si lavora in quei reparti di gioco su cui bisogna intervenire.

Tra questi c’è sicuramente la difesa. Al momento di sicuro c’è soltanto che Sven Botman non giocherà nel Milan nella prossima stagione. L’olandese, accostato per diverso tempo ai rossoneri, sembrava in procinto di firmare con il diavolo ma alla fine il rallentamento dovuto al cambio di proprietà ha fatto sì che il Newcastle potesse affondare il colpo ed assicurarsi le prestazioni del giocatore del Lille.

E dunque è necessario cambiare obiettivo, dato che Pioli ha espresso la necessità di avere in rosa almeno un altro difensore. Al momento ci sono Tomori e Kalulu, che hanno dimostrato grande affidabilità durante la seconda parte della stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto. Ma da soli di certo non possono bastare. Vero, tornerà Simon Kjaer, ma in questo caso sarà molto importante valutare le sue condizioni al momento del rientro. Ha pur sempre subìto un grave problema al ginocchio. Gabbia non ha mai convinto del tutto, anzi, se dovesse arrivare il nuovo difensore il giovane italiano potrebbe andare a giocare altrove in prestito.

Acerbi, il Milan inizia a valutare il suo ritorno

E dunque sfumato Botman, il Milan valuta il ritorno di Francesco Acerbi. In rottura totale con la Lazio, potrebbe essere lui in rinforzo rossonero nel reparto difensivo. Con Romagnoli in uscita, che piace proprio ai biancocelesti, potrebbe tornare al diavolo Acerbi.

Ha già vestito la maglia rossonera diverse stagioni fa, praticamente all’inizio della sua carriera. Poi è riuscito ad affermarsi con le maglie di Sassuolo prima e Lazio poi, disputando anche diverse partite con la Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, non si tratterebbe di una alternativa a Botman, bensì una vera e propria soluzione che farebbe comodo a Maldini e Massara.

Al momento ci sono stati contatti solamente con l’agente del calciatore, e presto potrebbe esserci l’accordo. Da definire invece l’operazione ancora con la Lazio, che ne detiene il cartellino.