Milan, Renato Sanches e Ziyech: le ultime sul doppio colpo

Ci sono aggiornamenti legati ai due calciatori nel mirino dei rossoneri. La dirigenza è fiduciosa, si lavora ad un piano strategico per entrambi

Dopo le novità di mercato riguardanti Francesco Acerbi, che quasi improvvisamente è diventato un serio candidato a finire sul taccuino di Maldini e Massara dopo il forfait di Botman, ci sono importanti aggiornamenti anche negli altri reparti di campo. La dirigenza continua a lavorare senza sosta per cercare di regalare a Pioli una rosa competitiva su più fronti.

Per fare questo c’è bisogno di investire, anche se al momento non si è ancora ben capito quali sono le intenzioni di RedBird. Questo rallentamento sul mercato ha fatto storcere un po’ il naso ai tifosi milanisti. Botman è già scappato, c’è il rischio anche di perdere Renato Sanches su cui è piombato il Paris Saint-Germain.

Una delle novità riguarda proprio il portoghese. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, il Milan sarebbe ancora in vantaggio nella corsa al centrocampista. Quello dei parigini potrebbe essere solamente un bluff, una sorta di manovra di disturbo in modo tale da far lievitare il prezzo del gioiellino del Lille. Staremo a vedere nei prossimi giorni quale sarà la nuova mossa di Maldini e Massara. Ricordiamo che i due devono ancora firmare il rinnovo di contratto ma ormai ci siamo affinché questo accada: ufficialità tra lunedì e martedì.

Dopo Renato Sanches si è parlato anche di Ziyech, nome tornato caldo sulla lista dei desideri. La bomba è stata sganciata ieri sera da Gianluca Di Marzio durante il programma serale Calciomercato L’Originale. Il Milan sarebbe stato contattato da un collaboratore dell’entourage del giocatore che lo avrebbe proposto ai rossoneri. Idea stuzzicante per il diavolo, pronto ad intavolare una vera e propria trattativa con il Chelsea. Ziyech vuole lasciare i blues e gradirebbe la destinazione milanista.

Si potrebbe lavorare sulla base di prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se molto probabilmente gli inglesi chiederanno che quel diritto diventi un obbligo, in modo tale da avere la certezza della sua cessione definitiva.