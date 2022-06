Il colpo più importante: firma col Milan fino al 2027

Firma fino al 30 giugno 2027. Un nuovo contratto per il giocatore più importante del Milan: ecco cosa sta succedendo. Cardinale chiamato al suo primo ‘colpo’

Moda, musica, calcio, amici e famiglia. E’ un’estate di relax quella di Rafael Leao. Il miglior giocatore dell’ultima stagione di Serie A si sta riposando e caricando le pile in vista dell’inizio del campionato.

Si partirà, come è noto, il prossimo 4 luglio: la squadra si ritroverà a Milanello ma per il portoghese, come per tutti gli altri nazionali, che hanno preso parte ai match di Nations League, si comincerà una settimana dopo.

Nel futuro di Rafael Leao, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà ancora il Milan: è questo il volere del calciatore ma bisognerà trattare. L’offerta finita sul tavolo, di 4,5 milioni di euro netti a stagione, a gennaio, non basta più. C’è la volontà di venirsi incontro e di blindare un calciatore, che finalmente è capace di fare la differenza.

Il rinnovo di Leao forse sarà la grana più grande di Gerry Cardinale. Bisognerà fare uno sforzo extra per vestire il portoghese di rossonero per tanti anni.

Doppia insidia

Il Milan – come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – punta a blindarlo fino al 30 giugno 2027, inserendo una nuova clausola rescissoria. I tempi, però, non saranno certo brevi. Dall’arrivo a Milanello la trattativa per il prolungamento potrà finalmente entrare nel vivo.

Lo farà con la solita variabile legata al caso Sporting – non è da escludere che sia il Milan a versare ai portoghesi i soldi che il calciatore deve pagare – e con una nuova, quella legata ai suoi rappresentanti. Jorge Mendes non è sparito del tutto ma come raccontato nelle settimane scorse, Leao ha deciso di affidarsi ad un avvocato francese. E’ evidente che le carte in tavola possono cambiare, ma non è detto che sia una mano negativa per il Milan.