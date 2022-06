La trequarti cambia volto: via per un nuovo colpo

Rivoluzione sulla trequarti: possono lasciare il Milan per un altro colpo. Movimento in avanti, con diversi calciatori davvero in bilico

Il Milan ha deciso di cambiare volto alla propria trequarti. Si ripartirà chiaramente da Rafael Leao, l’unica certezza della prossima stagione. Per gli altri due calciatori, dietro alla punta, è davvero tutto in gioco.

Ad oggi sono parecchie le incognite: come detto ci sarà sicuramente il portoghese. Con lui, salvo clamorosi cambi di programma, anche Brahim Diaz. Lo spagnolo proverà a rialzare la testa, dopo un anno alquanto complicato: non avrà certamente le pressioni della scorsa estate, anche perché un titolare nel ruolo arriverà certamente.

Gli acquisti sulla trequarti potrebbero, però, essere due. Tutto dipenderà dalle uscita e i giocatori con la valigia in mano non mancano. Samu Castillejo è stato messo alla porta da tempo. Le squadre, sia italiane (come la Sampdoria) che spagnole, non mancano ma le ultime sessioni di calciomercato hanno dimostrato quanto sia complicato separarsi dall’ex Villarreal.

Non solo Castillejo

Non hanno il cartello con su scritto ‘vendisi’, Ante Rebic ed Alexis Saelemaekers ma di fronte ad un’offerta ritenuta corretta saluterebbero la compagnia: far plusvalenza con il croato e lo spagnolo d’altronde non sarebbe difficile. Per una cifra sui 15-20 milioni di euro possono davvero lasciare. La conferma sul possibile addio dei due calciatori, utile a finanziare un nuovo colpo di mercato, arriva anche dal Corriere dello Sport, in edicola stamani.

Diversa la situazione di Junior Messias. E’ stato deciso di riscattare il brasiliano dal Crotone ma ciò non significa che non possa lasciare il rossonero di fronte ad una proposta superiore ai dieci milioni. La situazione sulla trequarti è davvero in divenire e nulla si può escludere: il desiderio di aver maggiore qualità in avanti è una priorità.