Calciomercato Milan, colpo per il futuro: arriva dal Brasile

Il Milan non guarda soltanto alla difesa e all’attacco. Inizia a ragionare in prospettiva futura anche sul reparto di centrocampo. Tanti gli ostacoli

La sensazione è che, dopo il tanto atteso rinnovo di Maldini e Massara che arriverà in questa settimana, il mercato del Milan potrà ufficialmente sbloccarsi e prendere il via. Origi è già atterrato a Milano, ora si lavora per portare alla corte di Stefano Pioli altri giocatori in grado di alzare il tasso tecnico e qualitativo a disposizione del tecnico emiliano.

La lista, oltre ad essere nota, è abbastanza folta. Da capire dunque quali saranno i reali giocatori che giungeranno in rossonero. Perché di calciatori ne devono arrivare, questo è poco ma sicuro. Maldini e Massara stanno lavorando in questo senso giorno e notte, con incontri anche di nascosto per non far trafugare notizie.

Da Origi, che domani diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Milan, passando per altri obiettivi rossoneri. Parliamo di calciatori affermati ma anche di alcune novità nel panorama calcistico internazionale, e quindi il duo dirigenziale seguirà la solita linea verde che ha permesso al diavolo di tornare a vincere uno Scudetto dopo undici anni. Ma l’anno prossimo il Milan vorrà fare la voce grossa anche in ambito europeo e per riuscire a fare questo i soli calciatori di prospettiva ma senza esperienza potrebbero non bastare. E’ comunque giusto lavorare in ottica futura, infatti il Milan pare aver messo gli occhi su un centrocampista di cui si parla un gran bene in patria.

Dal Brasile la novità per il centrocampo rossonero

Pare infatti che il Milan sia seriamente interessato ad un mediano dal futuro già scritto. Si tratta di Danilo, centrocampista del Palmeiras. Classe 2001, in Brasile è già una stella. Tanto che il suo attuale club ha già provato in tutti i modi a bloccarlo, addirittura inserendo una clausola su di lui di ben cento milioni di euro.

Cifre assurde per un ragazzo di soli ventuno anni, ma questo fa capire quanto sia forte in prospettiva futura. Il suo contratto peraltro scade nel 2026, questo significa che per strapparlo al Palmeiras non possono bastare le cosiddette noccioline.

Inoltre altri club europei si sono messi già sulle sue tracce. In particolar modo ci riferiamo a Watford e Olympique Marsiglia, che hanno offerto al club brasiliano circa 15 milioni, ma non c’è stato nulla da fare.

Il Milan ha in programma un incontro con l’entourage del giocatore per capire se ci sono effettivamente le possibilità per imbastire una seria trattativa. In caso positivo, i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo.