Calciomercato Milan, Di Marzio: “Due nuovi nomi per la difesa”

I rossoneri puntano a concentrarsi sul reparto difensivo. Il giornalista sportivo di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto della situazione

C’è tanto lavoro da fare in casa Milan. Ne sono consapevoli sia Paolo Maldini che Frederic Massara, i due dirigenti che in questo momento si stanno occupando del calciomercato. In attesa del loro rinnovo di contratto, continuano a lavorare senza sosta, giorno e notte, per far sì che il Milan possa avere una rosa completa in vista della prossima stagione calcistica.

Sfumato ormai definitivamente Sven Botman, approdato al Newcastle con arrivo in Inghilterra nella giornata di oggi, il progetto rossonero dovrà inevitabilmente subire qualche variazione. Ed è proprio in questa direzione che sta lavorando il duo dirigenziale. Divock Origi è giunto a Milano e domani firmerà il suo contratto con il Milan, diventando dunque il primo acquisto ufficiale della campagna estiva. Ora è il momento di concentrarsi su altri reparti di campo, sempre con un occhio a trequartisti ed esterni alti.

In questo momento però c’è un reparto che più di tutti va sistemato ed è quello difensivo. Non perché Kalulu e Tomori non abbiano dato sicurezze nel campionato appena vinto, anzi, tutt’altro. Ma se uno di loro dovesse mancare per qualsiasi motivazione? In tal caso Pioli andrebbe un po’ in difficoltà. Romagnoli è prossimo all’uscita, Kjaer rientra da un lungo stop: c’è bisogno, senza troppi giri di parole, di un altro calciatore che possa garantire affidabilità in quella zona di campo.

Torna di moda un difensore, ne spunta uno nuovo: le ultime da Di Marzio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport specializzato in calciomercato, il Milan avrebbe in mente due nuovi nomi per la difesa. Non solo Bremer, con l’Inter nettamente in vantaggio. Non solo Acerbi, per cui c’è stato un serio sondaggio con la Lazio.

Di Marzio ha parlato così durante la consueta puntata di Calciomercato L’Originale: “Il Milan è tornato su Diallo del Paris Saint-Germain. Lo aveva già cercato nel mercato di gennaio e aveva provato a portarlo a Milano sino all’ultimo, non riuscendoci. Adesso i parigini hanno necessità di vendere e potrebbero anche concedere qualche sconto. E’ una pista che non va sottovalutata. Occhio anche ad Hincapie del Bayer Leverkusen, profilo giovane, di quelli che piacciono a Maldini e Massara”.