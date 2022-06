Calciomercato Milan, niente rinnovo: c’è l’offerta dei rossoneri

Le probabilità che il top player giunga in rossonero restano basse, ma forse adesso il Milan ha qualche chance in più. Decisivo il… Real Madrid

La tentazione è forte, quella di portare nella Milano rossonera un calciatore in grado di fare la differenza a livello europeo. Ma le risorse economiche sono quelle che sono: RedBird è stato chiaro in tal senso, vuol fare un mercato ragionato e non troppo dispendioso. Maldini e Massara dovranno fare il massimo con ciò che hanno a disposizione.

E non sarà facile far questo. Ma il duo dirigenziale ha dimostrato più volte di azzeccare le mosse giuste e gran merito dello Scudetto appena vinto va dato al loro grande intuito. In attesa della loro firma sul rinnovo di contratto, i due continuano a lavorare senza sosta per regalare a Pioli una rosa ancor più completa numericamente ma anche dal punto di vista qualitativo in vista della prossima stagione che si prospetta ancor più avvincente di quella terminata da poco più di un mese.

Origi è arrivato a Milano, domani visite mediche e firme. Adesso gli obiettivi diventano altri. Tra sogni e realtà, è tutto da vedere che tipo di mercato farà il Milan. Di sicuro presto vedremo sbarcare in Italia anche Yacine Adli, poi ci si butterà a capofitto su un difensore e su almeno un giocatore offensivo. Ed è proprio di questo ultimo reparto che vogliamo concentrarci adesso, perché il Milan potrebbe avere un’occasione da non farsi sfuggire.

Milan, occhio ad Asensio: il Real lo mette praticamente sul mercato

Come ben risaputo ormai, il Milan è interessato a Marco Asensio. Nulla di più al momento per la stella del Real Madrid, il cui contratto con i blancos scade nel 2023. Un anno esatto dunque, e quella sarà la scadenza della sua avventura con la società di Florentino Perez. Questo perché, come riportato da alcuni media spagnoli nelle ultime ore tra cui anche COPE Deportes, il club ha deciso ufficialmente di non rinnovare con il giocatore, mettendolo difatti sul mercato.

Sulle sue tracce, oltre al Milan, c’è anche il Liverpool. Se i rossoneri dovessero decidere di affondare il colpo già in questa sessione di mercato dovrebbero mettere sul piatto non meno di 30 milioni di euro, cifra di un certo effetto ma che rappresenta al momento il prezzo del cartellino di un vero e proprio top player. E’ praticamente un assist del Real che con questa mossa invita i club interessati a formulare le prime reali offerte. Che la prima arrivi proprio dall’Italia? E pensare che, sempre secondo COPE, questa sarebbe già arrivata al mittente…