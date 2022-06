Calciomercato Milan, nome a sorpresa: c’è già stato l’incontro!

Il Milan potrebbe aver individuato un nuovo obiettivo per il reparto offensivo. Si tratta di un giovane talentuoso esterno: contatti in corso

Continua la ricerca imperterrita di un giocatore offensivo di qualità da regalare a Pioli. Dopo l’arrivo di Origi, il dubbio Renato Sanches e le opzioni in difesa, il Milan si butterà a capofitto nell’individuare un calciatore con le caratteristiche giuste e che possa accendere ancor di più la piazza rossonera. Davvero tanti i nomi presenti sulla lista, adesso ne spunta un altro.

Sarà un mercato complicato, difficile, probabilmente al cardiopalma. Il mercato degli imprevisti, delle poche certezze, come già è stato ampiamente dimostrato. E come esempio possiamo prendere proprio il Milan. Sembrava ormai fatta per l’approdo in rossonero del difensore olandese Sven Botman, accordo già dallo scorso gennaio. Mancava l’ok da parte del Lille che chiedeva una cifra superiore rispetto alla proposta rossonera, ma tutto lasciava presagire che si sarebbe potuto trovare un accordo.

E invece poi, l’arrivo di RedBird ha rallentamento le operazioni di Maldini e Massara. Ne ha approfittato il Newcastle che ha strappato il giocatore alla concorrenza lasciando di stucco il popolo milanista. E si spera che la stessa storia non si ripeta con Renato Sanches. Situazione simile, soltanto che a contenderlo al Milan non c’è il Newcastle ma il Paris Saint-Germain. E dunque adesso la dirigenza cerca un nuovo difensore da affiancare a Tomori, Kalulu e Kjaer, un centrocampista ma soprattutto almeno un altro giocatore offensivo dopo Origi.

Milan, novità per il reparto offensivo; c’è già stato un incontro

Nella lunga lista dei desideri di Maldini e Massara ci sono i soliti noti: Marco Asensio, De Ketelaere, Noa Lang. Adesso però sembra essere spuntato un nuovo calciatore, parliamo di Cody Gakpo, jolly d’attacco attualmente in forza al PSV Eindhoven.

Ventitre anni, è apprezzatissimo in patria e viene visto come uno dei migliori giocatori del campionato olandese. Nativo proprio di Eindhoven, Gakpo è stato valutato attentamente dal Milan. Pare che ci sia già stato un incontro con l’entourage del calciatore.

Addirittura sta iniziando ad essere considerato un vero e proprio top player a livello europeo. Predilige la fascia sinistra, quella che nel Milan sarà inevitabilmente occupata da Rafael Leao, ma è un giocatore duttile capace di adattarsi a varie situazioni di gioco e per questo utile a Pioli anche nella posizione di trequartista o esterno destro.