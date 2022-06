Di Maria, “Lo aveva cercato prima il Milan”: il retroscena

Spunta un dettaglio davvero rilevante sulla vicenda Di Maria. L’argentino sta per firmare con la Juventus, ma poteva finire al Milan

E’ fatta per l’approdo di Angel Di Maria alla Juventus. Il Fideo giocherà in Italia dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain. Trovato l’accordo con i bianconeri, si attende ormai praticamente soltanto l’ufficialità. Ma ciò che è emerso nelle ultime ore è davvero clamoroso. Pare infatti che il Milan lo avesse contattato per primo e il giocatore avrebbe gradito la destinazione.

Di Maria ben presto diventerà un giocatore della Juventus. Piazza il colpo la società del presidente Agnelli, che si avvicina sempre più anche a Paul Pogba. Inevitabile che, a questo punto, i bianconeri tornino in maniera veemente a contendersi un posto per lo Scudetto nella prossima stagione. Dal canto suo anche il Milan sta provvedendo a migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con alcuni colpi in programma. Pochi acquisti ad effetto stile Juventus, più ragionamenti e linea verde da seguire.

Si andrà avanti seguendo questa linea guida, quella che ha portato i rossoneri a vincere lo Scudetto undici anni dopo. Maldini e Massara vogliono proseguire in questo progetto che si è reso vincente, ma dovranno fare i conti con un campionato che si appresta a diventare sempre più competitivo.

Di Maria poteva andare al Milan: cosa è mancato per il super acquisto

E proprio a proposito di competitività, il Milan è stato molto vicino a rubare Di Maria alla Juventus. O meglio, a questo punto, potremmo dire che la Vecchia Signora lo ha letteralmente scippato al diavolo. Secondo quanto riportato dal sito estero TyC Sports, i rossoneri avrebbero messo per primi gli occhi sull’argentino. Il problema principale è stata la tanta concorrenza sul giocatore, poi però è anche emerso che non c’era l’accordo sulla durata del contratto.

E’ noto ormai che Di Maria voglia restare in Europa solamente per un altro anno ancora, mentre Maldini gli aveva offerto un contratto biennale. Ecco perché è stata preferita la proposta della Juventus. Sarebbe stato clamoroso vedere Di Maria con la maglia del Milan. I tifosi rossoneri dovranno accontentarsi di osservarlo da avversario quando arriverà a San Siro con la casacca bianconera.