Milan, ecco perché il colpo era impossibile: rinnova a 9 milioni

Il calciatore era stato accostato al Milan nell’ultimo periodo, ma adesso è vicino al rinnovo di contratto. Cifra monstre per l’ingaggio!

Il Milan è a caccia di nuovi innesti per la trequarti. Il tridente dietro la punta deve essere migliorato in vista della prossima stagione, dato che tanto del gioco qualitativo ed offensivo della squadra passa dal quel reparto. Castillejo è da tempo in uscita, mentre si stanno valutando le uscite di Alexis Saelemaekers e Ante Rebic.

Il belga e il croato possono rappresentare i sacrificati di lusso sul mercato per far cassa e reinvestire la possibile somma in entrata. Nelle ultime settimane, dopo il termine del campionato, una vastità di nomi sono stati accostati al Milan per quanto riguarda la trequarti. Attualmente, sono in voga i nomi di Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere.

Ma rimangono calde anche le possibili piste conducenti a Marco Asensio, Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi e Junior Traorè. Insomma, tutti nomi importanti, soprattutto alcuni, e che potrebbero segnare un vero salto di qualità nella squadra allenata da Stefano Pioli. Ormai, l’AC Milan è nelle mani di RedBird Capital, e si proverà a svolgere un mercato più qualitativo anche se verrà mantenuto in maniera ferrea il principio di sostenibilità.

Molti tifosi, in realtà, non sono affatto contenti della nuova proprietà americana. Ci sono state molte polemiche per il mancato acquisto da parte di InvestCorp, il fondo arabo che avrebbe (così dicono) potuto garantire acquisti di giocatori molto importanti. Per la trequarti, ha fatto impazzire un nome in particolare.

Milan, l’ex suggestione rimane in Premier: rinnovo per 9 milioni a stagione

Quando era in atto la trattativa esclusiva tra Milan ed InvestCorp, i media italiani ed esteri hanno accostato ai rossoneri una miriade di giocatori da sogno. Da Christopher Nkunku, a Darwin Nunez, per arrivare a Riyad Mahrez. Possibili colpi di mercato praticamente impossibili per il Milan di Elliott e adesso di RedBird, e probabilmente anche per la stessa InvestCorp.

Ha scaldato i cuori in modo particolare la pista conducente al marocchino del Manchester City, un esterno destro di assoluto livello. Il contratto in scadenza nel 2023 ha fatto sognare l’ambiente Milan, convinto del fatto che Mahrez avrebbe potuto essere acquistato a prezzo di saldo. In realtà, nonostante ad un anno dalla scadenza del suo contratto, Riyad non sarebbe costato meno di 50 milioni di euro. Come dimostrato anche dalla cessione di Gabriel Jesus.

Il brasiliano, anche lui in scadenza di contratto e anche lui accostato al Milan, è stato alla fine ceduto all’Arsenal proprio per 50 milioni di euro. Ma l’affare conducente a Riyad Mahrez sarebbe stato impossibile anche e soprattutto per le richieste d’ingaggio. Il marocchino guadagna già più di 6 milioni di euro netti a stagione. E il Sun fa sapere una clamorosa indescrizione.

Mahrez e il Manchester City stanno portando avanti le discussioni per il rinnovo. Con Jesus e Sterling ormai in uscita, c’è la volontà di blindare l’ex Leicester. Si sta discutendo sulla formula del rinnovo, in particolare su un contratto triennale con opzione per il quarto. Ma attenzione, perchè ciò che lascia a bocca aperta riguarda l’adeguamento dell’ingaggio che potrà essere concesso a Mahrez.

Il Sun parla di aumento sino a 9 milioni di euro a stagione. Una somma spropositata e che dimostra perché il colpo Riyad Mahrez è e sarebbe stato assolutamente impossibile per il Milan.