Pioli cittadino onorario di Noceto: “Scudetto punto di partenza”

Stagione 2021/2022 piena di soddisfazioni per mister Pioli: in queste ore è giunta anche notizia di un altro riconoscimento ricevuto.

Stefano Pioli ha riportato il Milan a vincere lo Scudetto ed entra di diritto nella storia del club. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbe andata così quando nell’ottobre 2019 subentrò a Marco Giampaolo. In molti pensarono che sarebbe stato solo un “traghettatore” fino a fine stagione. E invece…

L’allenatore emiliano ha svolto un lavoro straordinario, riuscendo a valorizzare i suoi giocatori e creando un gruppo vincente. Ha avuto un grosso supporto dalla società, però merita tanti elogi per quanto ha fatto. Si tratta di una bella rivincita contro coloro che non credevano né in lui né nella squadra.

Sempre con i piedi per terra, mai una parola fuori posto, amante del bel gioco, Pioli incarna lo stile Milan. Ha conquistato i suoi calciatori e anche i tifosi. Quando nei locali viene messa la canzone “Freed from desire”, sono in tanti a cantare “Pioli is on fire”. Ormai è vero idolo dei milanisti.

Milan, Pioli ha ricevuto una cittadinanza onoraria

In una stagione piena di soddisfazioni per il mister rossonero, adesso si è aggiunto un altro riconoscimento. Infatti, stamattina Pioli ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Noceto. Fabio Fecci, sindaco del comune in provincia di Parma, gliel’ha conferita in una cerimonia avvenuta presso il campo sportivo della squadra locale. Proprio lì ha preso il via anche un Milan Camp.

All’evento di oggi ha così parlato: “Sono orgoglioso di ricevere questa onorificenza, sono molto legato al mio territorio. Il club e la squadra ci hanno sempre creduto, hanno sempre dato il massimo. I giocatori non hanno mai smesso di credere nel proprio compagno, nel proprio allenatore e nelle proprie qualità. Ha saputo tenere duro nei momenti complicati e ha raccolto una grande soddisfazione. Questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo di aver fatto qualcosa di importante, però siamo pronti a ripartire per la prossima stagione”

Pioli, originario di Parma, sta già pensando alla prossima stagione. Lunedì 4 luglio ci sarà il raduno a Milanello e dunque i suoi pensieri sono sul lavoro da fare con la squadra per confermarsi al top in Italia ed essere protagonisti anche in Champions League. Ovviamente sarà fondamentale pure il calciomercato, dato che servono alcuni innesti che migliorino il livello dell’organico.